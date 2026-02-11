08:56
Около 700 студентов КР обучаются в вузах РФ, в том числе в сфере госуправления

Около 700 студентов из Кыргызстана каждый год проходят обучение в российских вузах, в том числе и в сфере государственного управления. Об этом сообщил первый заместитель председателя кабмина КР Данияр Амангельдиев, выступая на пленарном заседании Международного конгресса госуправления в Москве.

«Сегодня благодаря поддержке Владимира Путина у нас квота на 700 студентов. Они ежегодно проводят обучение в вузах Российской Федерации в различных секторах — не только в системе госуправления, но и во всех секторах в системе образования», — сказал он.
