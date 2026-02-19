Поголовье домашней птицы в Кыргызстане достигло 8,6 миллиона в 2025 году. Об этом сообщил Национальный статистический комитет КР.
Общие показатели поголовья на конец 2025 года
-
Крупный рогатый скот: 1 миллион 859 тысяч голов (рост на 1,7 процента), из них коровы — 934 тысяч 881 (рост на 1,8 процента).
-
Овцы и козы: 6 миллионов 331,6 тысячи голов (рост на 0,8 процента). Доля маточного поголовья составила 71 процент.
-
Лошади: 565 тысяч 971 (рост на 2,3 процента).
-
Домашняя птица: 8 миллионов 650 тысяч голов (рост на 11,9 процента).
-
Яки: 66 тысяч 858 (рост на 8,2 процента).
-
Свиньи: 27 тысяч 274 (рост на 2,4 процента).
Региональное распределение и лидеры роста
Самое большое поголовье домашней птицы сосредоточено в Чуйской области (около 40 процентов от общего количества). Далее следуют Джалал-Абадская и Ошская области.
Наибольшее количество крупного рогатого скота сосредоточено в Ошской (22 процента), Джалал-Абадской (21 процент) и Чуйской (17 процентов) областях. Самый заметный прирост КРС зафиксировали в Баткенской области — на 2,6 процента.
По поголовью овец и коз лидируют Джалал-Абадская (22,5 процента), Нарынская (17,7 процента) и Ошская (17,3 процента) области. В Чуйской области их численность выросла на 4,6 процента, тогда как в Нарынской снизилась на 0,8 процента.
Нарынская область остается лидером по разведению лошадей (26,3 процента от общего поголовья) и яков (47,1 процента).
Содержание на удаленных объектах
На отдельно расположенных объектах (кошарах, зимовках) содержится значительная часть животных. Так, 57 процентов всех свиней, 45 процентов домашней птицы и около 18 процентов лошадей находятся на таких участках.