15:18
USD 87.45
EUR 103.46
RUB 1.14
Экономика

Поголовье домашней птицы в Кыргызстане достигло 8,6 миллиона в 2025 году

Фото из интернета. Абсолютным лидером по количеству домашней птицы является Чуйская область

Поголовье домашней птицы в Кыргызстане достигло 8,6 миллиона в 2025 году. Об этом сообщил Национальный статистический комитет КР.

Общие показатели поголовья на конец 2025 года

  • Крупный рогатый скот: 1 миллион 859 тысяч голов (рост на 1,7 процента), из них коровы — 934 тысяч 881 (рост на 1,8 процента).

  • Овцы и козы: 6 миллионов 331,6 тысячи голов (рост на 0,8 процента). Доля маточного поголовья составила 71 процент.

  • Лошади: 565 тысяч 971 (рост на 2,3 процента).

  • Домашняя птица: 8 миллионов 650 тысяч голов (рост на 11,9 процента).

  • Яки: 66 тысяч 858 (рост на 8,2 процента).

  • Свиньи: 27 тысяч 274 (рост на 2,4 процента).

Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Фото Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Количество лошадей в Кыргызстане превысило полмиллиона голов
По данным Нацстаткома, также в хозяйствах числится 23 тысячи 751 осел, 11 тысяч 290 кроликов и 217 верблюдов.

Региональное распределение и лидеры роста

Самое большое поголовье домашней птицы сосредоточено в Чуйской области (около 40 процентов от общего количества). Далее следуют Джалал-Абадская и Ошская области.

Наибольшее количество крупного рогатого скота сосредоточено в Ошской (22 процента), Джалал-Абадской (21 процент) и Чуйской (17 процентов) областях. Самый заметный прирост КРС зафиксировали в Баткенской области — на 2,6 процента.

По поголовью овец и коз лидируют Джалал-Абадская (22,5 процента), Нарынская (17,7 процента) и Ошская (17,3 процента) области. В Чуйской области их численность выросла на 4,6 процента, тогда как в Нарынской снизилась на 0,8 процента.

Нарынская область остается лидером по разведению лошадей (26,3 процента от общего поголовья) и яков (47,1 процента).

Содержание на удаленных объектах

На отдельно расположенных объектах (кошарах, зимовках) содержится значительная часть животных. Так, 57 процентов всех свиней, 45 процентов домашней птицы и около 18 процентов лошадей находятся на таких участках.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/362698/
просмотров: 142
Версия для печати
Материалы по теме
Отменить отстрел кошек в Бишкеке просят горожане — запущена петиция
Разрешено ли в Бишкеке содержать лошадей и коров, рассказал вице-мэр
В Бишкеке определят места для выгула собак
Плюшкины содержат в бишкекских квартирах по 50-60 животных — вице-мэр
Изолятор временного содержания для животных намерены открыть в Бишкеке
Правила для животных в Бишкеке: запреты, штрафы, отстрел
Запрет на выгул собак в парках Бишкека давно действует, но его не придерживаются
Инфраструктуры нет. Бишкекчане выступают против новых Правил содержания животных
Нет истязанию и боям. Правила содержания домашних животных утверждают в Бишкеке
В Нарынской области ущерб фермеров от хищников превысил 23 миллиона сомов
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане в&nbsp;ближайшее время запустят систему быстрых платежей В Кыргызстане в ближайшее время запустят систему быстрых платежей
Тенге обновил максимум последних лет. Курс валют на&nbsp;18&nbsp;февраля Тенге обновил максимум последних лет. Курс валют на 18 февраля
В&nbsp;2026 году Россия планирует поставить Кыргызстану&nbsp;1,5 миллиона тонн ГСМ В 2026 году Россия планирует поставить Кыргызстану 1,5 миллиона тонн ГСМ
На&nbsp;участке Бучук месторождения Солтон-Сары добыто 876,3 килограмма золота На участке Бучук месторождения Солтон-Сары добыто 876,3 килограмма золота
Бизнес
MEGA поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;наступлением священного месяца Орозо MEGA поздравляет кыргызстанцев с наступлением священного месяца Орозо
В&nbsp;месяц Рамазан&nbsp;&mdash; бесплатный ночной интернет и&nbsp;полезные сервисы от&nbsp;Beeline В месяц Рамазан — бесплатный ночной интернет и полезные сервисы от Beeline
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; (ТМ&nbsp;MEGA) сообщает о&nbsp;назначении генерального директора ЗАО «Альфа Телеком» (ТМ MEGA) сообщает о назначении генерального директора
Доход в&nbsp;недвижимости: финансовая структура важнее процентной ставки Доход в недвижимости: финансовая структура важнее процентной ставки
19 февраля, четверг
15:17
Снести все конструкции и вернуть фонтан на проспект Чуй потребовал мэр Бишкека Снести все конструкции и вернуть фонтан на проспект Чуй...
15:09
День родного языка в Бишкеке отметят республиканским фестивалем
15:04
MEGA поздравляет кыргызстанцев с наступлением священного месяца Орозо
15:00
Марс Ибраев: Рамазан — это возможность для смягчения и очищения
14:58
Управление ГКНБ по городу Ош и Ошской области возглавил Жоомарт Токтогулов