Фото из интернета. Абсолютным лидером по количеству домашней птицы является Чуйская область

Поголовье домашней птицы в Кыргызстане достигло 8,6 миллиона в 2025 году. Об этом сообщил Национальный статистический комитет КР.

Общие показатели поголовья на конец 2025 года

Крупный рогатый скот: 1 миллион 859 тысяч голов (рост на 1,7 процента), из них коровы — 934 тысяч 881 (рост на 1,8 процента).

Овцы и козы: 6 миллионов 331,6 тысячи голов (рост на 0,8 процента). Доля маточного поголовья составила 71 процент.

Лошади: 565 тысяч 971 (рост на 2,3 процента).

Домашняя птица: 8 миллионов 650 тысяч голов (рост на 11,9 процента).

Яки: 66 тысяч 858 (рост на 8,2 процента).

Свиньи: 27 тысяч 274 (рост на 2,4 процента).

Фото Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Количество лошадей в Кыргызстане превысило полмиллиона голов

Региональное распределение и лидеры роста

Самое большое поголовье домашней птицы сосредоточено в Чуйской области (около 40 процентов от общего количества). Далее следуют Джалал-Абадская и Ошская области.

Наибольшее количество крупного рогатого скота сосредоточено в Ошской (22 процента), Джалал-Абадской (21 процент) и Чуйской (17 процентов) областях. Самый заметный прирост КРС зафиксировали в Баткенской области — на 2,6 процента.

По поголовью овец и коз лидируют Джалал-Абадская (22,5 процента), Нарынская (17,7 процента) и Ошская (17,3 процента) области. В Чуйской области их численность выросла на 4,6 процента, тогда как в Нарынской снизилась на 0,8 процента.

Нарынская область остается лидером по разведению лошадей (26,3 процента от общего поголовья) и яков (47,1 процента).

Содержание на удаленных объектах

На отдельно расположенных объектах (кошарах, зимовках) содержится значительная часть животных. Так, 57 процентов всех свиней, 45 процентов домашней птицы и около 18 процентов лошадей находятся на таких участках.