10:19
USD 87.45
EUR 100.68
RUB 1.08
Общество

Отменить отстрел кошек в Бишкеке просят горожане — запущена петиция

Жители Бишкека выражают протест против решения местных властей об отстреле бездомных кошек. На сайте change.org запущена петиция.

По словам ее авторов, такое варварское обращение с животными не только негуманно, но и противоречит принципам цивилизованного общества.

«Кошки — часть городской экосистемы. Они помогают сдерживать рост популяции крыс и других грызунов. Массовое уничтожение животных может привести к экологическому дисбалансу и новым санитарным проблемам», — отмечают бишкекчане.

В петиции озвучены требования:

  • отменить решение об отстреле бездомных кошек;
  • разработать гуманную программу регулирования численности животных, включая стерилизацию, вакцинацию и создание приютов;
  • привлечь зоозащитные организации и волонтеров к совместной работе над решением проблемы.

Отметим, что действующие Правила содержания домашних животных предусматривают отстрел бездомных кошек. Проект новых правил также включает эту норму. Один из депутатов городского кенеша выступил против и предложил исключить ее.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/349564/
просмотров: 155
Версия для печати
Материалы по теме
Разрешено ли в Бишкеке содержать лошадей и коров, рассказал вице-мэр
В Бишкеке определят места для выгула собак
Плюшкины содержат в бишкекских квартирах по 50-60 животных — вице-мэр
Изолятор временного содержания для животных намерены открыть в Бишкеке
Правила для животных в Бишкеке: запреты, штрафы, отстрел
Запрет на выгул собак в парках Бишкека давно действует, но его не придерживаются
Инфраструктуры нет. Бишкекчане выступают против новых Правил содержания животных
Нет истязанию и боям. Правила содержания домашних животных утверждают в Бишкеке
Отстрел неэффективен. Как гуманный контроль сокращает бездомных собак в Канте
Отстрелили 14 тысяч бездомных собак. Денег на приют в бюджете Бишкека нет
Популярные новости
НЭСК вводит ограничения мощности электроэнергии в&nbsp;случае перегрузки подстанций НЭСК вводит ограничения мощности электроэнергии в случае перегрузки подстанций
Света меньше&nbsp;&mdash; тариф больше: кыргызстанцам предложили безлимит Света меньше — тариф больше: кыргызстанцам предложили безлимит
В&nbsp;Бишкеке ожидаются заморозки. Прогноз погоды на&nbsp;3-5 ноября В Бишкеке ожидаются заморозки. Прогноз погоды на 3-5 ноября
Как один дизайнер подарил Кыргызстану новый национальный символ Как один дизайнер подарил Кыргызстану новый национальный символ
Бизнес
Visa и&nbsp;MBANK воплощают футбольные мечты&nbsp;&mdash; шанс встретиться с&nbsp;Ламином Ямалем Visa и MBANK воплощают футбольные мечты — шанс встретиться с Ламином Ямалем
BAKAI запускает маркетплейс BAKAI Store&nbsp;&mdash; совершайте покупки прямо в&nbsp;приложении BAKAI запускает маркетплейс BAKAI Store — совершайте покупки прямо в приложении
Ансамбль &laquo;Ясмин&raquo; из&nbsp;Кемина завоевал гран-при на&nbsp;конкурсе в&nbsp;Алматы Ансамбль «Ясмин» из Кемина завоевал гран-при на конкурсе в Алматы
НПС &laquo;Элкарт&raquo;: учимся сберегать и&nbsp;развиваем цифровые решения вместе НПС «Элкарт»: учимся сберегать и развиваем цифровые решения вместе
4 ноября, вторник
10:18
В Бишкеке узаконили еще одну проблемную многоэтажку В Бишкеке узаконили еще одну проблемную многоэтажку
10:08
В Кыргызстане изменили правила допуска иностранных автомобилей к эксплуатации
10:03
Отменить отстрел кошек в Бишкеке просят горожане — запущена петиция
10:02
В Кыргызстане запретят рекламу услуг психологов без профильного образования
10:00
ИИ наступает: кто не научится им пользоваться — останется за бортом