Жители Бишкека выражают протест против решения местных властей об отстреле бездомных кошек. На сайте change.org запущена петиция.
По словам ее авторов, такое варварское обращение с животными не только негуманно, но и противоречит принципам цивилизованного общества.
«Кошки — часть городской экосистемы. Они помогают сдерживать рост популяции крыс и других грызунов. Массовое уничтожение животных может привести к экологическому дисбалансу и новым санитарным проблемам», — отмечают бишкекчане.
В петиции озвучены требования:
- отменить решение об отстреле бездомных кошек;
- разработать гуманную программу регулирования численности животных, включая стерилизацию, вакцинацию и создание приютов;
- привлечь зоозащитные организации и волонтеров к совместной работе над решением проблемы.
Отметим, что действующие Правила содержания домашних животных предусматривают отстрел бездомных кошек. Проект новых правил также включает эту норму. Один из депутатов городского кенеша выступил против и предложил исключить ее.