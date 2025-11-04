Жители Бишкека выражают протест против решения местных властей об отстреле бездомных кошек. На сайте change.org запущена петиция.

По словам ее авторов, такое варварское обращение с животными не только негуманно, но и противоречит принципам цивилизованного общества.

«Кошки — часть городской экосистемы. Они помогают сдерживать рост популяции крыс и других грызунов. Массовое уничтожение животных может привести к экологическому дисбалансу и новым санитарным проблемам», — отмечают бишкекчане.

В петиции озвучены требования:

отменить решение об отстреле бездомных кошек;

разработать гуманную программу регулирования численности животных, включая стерилизацию, вакцинацию и создание приютов;

привлечь зоозащитные организации и волонтеров к совместной работе над решением проблемы.

Отметим, что действующие Правила содержания домашних животных предусматривают отстрел бездомных кошек. Проект новых правил также включает эту норму. Один из депутатов городского кенеша выступил против и предложил исключить ее.