Увеличить размер оборотных средств обменных бюро предлагает Нацбанк

Национальный банк Кыргызской Республики вынес на общественное обсуждение проект постановления, ужесточающего требования к минимальному размеру оборотных средств обменных бюро.
Документ предлагает с 31 марта 2026 года повысить порог входа для новых обменных пунктов:
- до 5 миллионов сомов для обменников в Бишкеке и Оше;
- до 2,5 миллиона сомов для всех остальных регионов;
- до 1 миллиона сомов для сезонных обменных пунктов.
Для действующих обменных бюро вводится поэтапный переход на новые условия работы. Так, региональные обменники должны увеличить минимальный объем оборотных средств:
- до 1 миллиона сомов к марту 2026 года;
- до 2 миллионов — к 2028-му;
- до 3 миллионов — к 2030 году.
Для обменных бюро в Бишкеке и Оше нормативы выше:
- 2 миллиона сомов к 2026 году;
- 3 миллиона — к 2028-му;
- 5 миллионов— к 2030 году.
Сезонные точки обмена обязаны довести объем оборотных средств до 1 миллиона сомов к марту 2026 года.
Постановление вступит в силу через 15 дней после официального опубликования.