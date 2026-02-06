Увеличить размер оборотных средств обменных бюро предлагает Нацбанк

Национальный банк Кыргызской Республики вынес на общественное обсуждение проект постановления, ужесточающего требования к минимальному размеру оборотных средств обменных бюро.

Документ предлагает с 31 марта 2026 года повысить порог входа для новых обменных пунктов:

до 5 миллионов сомов для обменников в Бишкеке и Оше;

до 2,5 миллиона сомов для всех остальных регионов;

до 1 миллиона сомов для сезонных обменных пунктов.

Для действующих обменных бюро вводится поэтапный переход на новые условия работы. Так, региональные обменники должны увеличить минимальный объем оборотных средств:

до 1 миллиона сомов к марту 2026 года;

до 2 миллионов — к 2028-му;

до 3 миллионов — к 2030 году.

Для обменных бюро в Бишкеке и Оше нормативы выше:

2 миллиона сомов к 2026 году;

3 миллиона — к 2028-му;

5 миллионов— к 2030 году.

Сезонные точки обмена обязаны довести объем оборотных средств до 1 миллиона сомов к марту 2026 года.

Постановление вступит в силу через 15 дней после официального опубликования.