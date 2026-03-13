Нацбанк приостановил лицензии двух обменных бюро в Бишкеке

По данным пресс-службы Национального банка Кыргызской Республики, за нарушение требований законодательства и нормативных правовых актов регулятора временно приостановлено действие лицензий двух обменных бюро.

Так, с 13 по 17 марта 2026 года приостановлена лицензия обменного бюро ОсОО «Престиж Мани А» (лицензия № 6731 от 5 марта 2024 года), расположенного в Бишкек по адресу: улица Абдрахманова, 119.

Кроме того, с 13 по 22 марта 2026 года приостановлена лицензия обменного бюро ОсОО «Камчы Капитал» (лицензия № 6433 от 19 декабря 2022 года), находящегося по адресу: улица Ахунбаева, 100.

В Нацбанке также сообщили, что за проведение обменных операций с наличной иностранной валютой без лицензии на территории Чуйской области в отношении гражданина Кыргызстана (А.у.Т.) наложен штраф в размере 17 тысяч 500 сомов.