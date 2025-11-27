Месторождение Долпран, разрабатываемое компанией из КНР, вернут государству

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, выступая на церемонии закладки капсулы под строительство роддома в Чуйской области, прокомментировал деятельность месторождения Долпран.

Он напомнил, что 18 октября на встрече с жителями Кеминского района обсуждались острые социальные вопросы, в том числе связанные с деятельностью китайской компании Kemin Resource Group, разрабатывающей месторождение Долпран. Тогда он поручил сотрудникам Чуйского областного управления ГКНБ тщательно проверить законность деятельности и разрешительных документов месторождения.

Для этого была создана межведомственная комиссия из сотрудников ГКНБ, Министерства природных ресурсов и МЧС, которая выехала на место для совместной проверки. Комиссия практически полностью обследовала каждую площадку месторождения и выявила многочисленные нарушения, наносящие ущерб республиканскому бюджету.

Особенно были отмечены экологические нарушения: разрушение 14 тысяч 398,6 квадратных метра земельных участков, несоответствие техническому проекту, факты нарушения земель, невыполнение требований лицензионного соглашения, предоставление комиссии неверных данных по запасам.

На основании выводов комиссии 13 ноября 2025 года возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 306 УК КР (Разрушение земель). Установлено, что деятельность месторождения Долпран причинила экологический ущерб в особо крупном размере.

20 ноября 2025 года генеральный директор ООО Kemin Resource Group, гражданин КНР Тянь Дацзы был задержан и помещен в следственный изолятор ГКНБ.

В настоящее время ведется работа по прекращению экологического ущерба, а также по возврату месторождения и лицензии на государственный баланс с целью дальнейшего изучения и разработки с использованием современных экологически безопасных технологий.