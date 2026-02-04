20:24
USD 87.45
EUR 103.45
RUB 1.14
Экономика

В Манасе начали строительство автодороги с выходом на трассу Бишкек — Ош

В городе Манасе вдоль берега реки Кок-Арт началось строительство новой автомобильной дороги. Она соединит трассу Бишкек — Ош с дорогой Манас — Благовещенка. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса.

Протяженность нового участка составит 9 километров, ширина проезжей части — 8 метров. Проект предусматривает обустройство тротуаров, остановочных пунктов и уличного освещения. На данный момент работы находятся на начальной стадии — ведутся земляные работы.


Ожидается, что новая дорога позволит разгрузить основные въезды в город, снизить транспортную нагрузку и создать более комфортные условия для движения.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/360628/
просмотров: 266
Версия для печати
Материалы по теме
Где в 2026 году построят новые дороги в Бишкеке, рассказали депутатам БГК
Недостатки на автодороге Нарын — Оруктам устранят за счет подрядчика — Минтранс
Более 400 миллионов сомов потратят на строительство дорог в Первомайском районе
В Бишкеке начали строить подземные переходы на проспекте Чингиза Айтматова
Камчыбек Ташиев приказал. Задержан учредитель компании «Кыргыз жол курулуш»
Минтранс завершил строительство дороги в труднодоступное село Зардалы
В Бишкеке дан старт строительству восточной объездной дороги с эстакадным мостом
Железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Финансирование распределено
Дорога в труднодоступное село Зардалы готова: открытие ожидается в ближайшие дни
Минтранс завершил асфальтирование дороги Беловодское — Толок
Популярные новости
ЕС&nbsp;планирует ввести санкции против Кыргызстана за&nbsp;помощь России, пишут СМИ ЕС планирует ввести санкции против Кыргызстана за помощь России, пишут СМИ
Рубль заметно подорожал, евро дешевеет. Курс валют на&nbsp;2&nbsp;февраля Рубль заметно подорожал, евро дешевеет. Курс валют на 2 февраля
Производитель автобусов &laquo;Белес&raquo; сообщил о&nbsp;переговорах с&nbsp;госорганами Производитель автобусов «Белес» сообщил о переговорах с госорганами
Крупнейший обвал за&nbsp;десятилетия: рынок драгметаллов потерял более $7&nbsp;триллионов Крупнейший обвал за десятилетия: рынок драгметаллов потерял более $7 триллионов
Бизнес
Ошиблись при переводе денег? В&nbsp;MBANK появился онлайн-возврат средств Ошиблись при переводе денег? В MBANK появился онлайн-возврат средств
Связь для тех, кто работает во&nbsp;благо страны: тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; Связь для тех, кто работает во благо страны: тариф «Мамлекеттик»
Миллион от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; на&nbsp;Иссык-Куле Миллион от «Оптима Банка» на Иссык-Куле
Профессии исчезают. Что делать родителям старшеклассников? Профессии исчезают. Что делать родителям старшеклассников?
4 февраля, среда
20:20
Спиртное в шаге от «Барселоны»: жители Манаса требуют закрыть точки розлива Спиртное в шаге от «Барселоны»: жители Манаса требуют з...
20:09
Пожары в Австралии: в огне погибло более 40 тысяч голов скота
20:03
США заморозили обработку иммиграционных виз 75 стран. На Госдеп подали в суд
19:44
В Манасе начали строительство автодороги с выходом на трассу Бишкек — Ош
19:32
Дзюдоисты из Кыргызстана примут участие в Grand Slam 2026 в Париже