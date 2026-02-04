В городе Манасе вдоль берега реки Кок-Арт началось строительство новой автомобильной дороги. Она соединит трассу Бишкек — Ош с дорогой Манас — Благовещенка. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса.

Протяженность нового участка составит 9 километров, ширина проезжей части — 8 метров. Проект предусматривает обустройство тротуаров, остановочных пунктов и уличного освещения. На данный момент работы находятся на начальной стадии — ведутся земляные работы.

Ожидается, что новая дорога позволит разгрузить основные въезды в город, снизить транспортную нагрузку и создать более комфортные условия для движения.