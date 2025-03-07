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Экономика

За 2024 год в бюджет мэрии поступило более 37 миллиардов сомов

В 2024 году в бюджет мэрии поступило 37 миллиардов 47 миллионов 2 тысячи сомов. Об этом сообщил мэр Бишкека Айбек Джунушалиев на общегородских бюджетных слушаниях.

По его словам, бюджет за прошлый год был выполнен на 101,6 процента, что на 15 миллионов 171 тысячу сомов больше по сравнению с 2023 годом.

На бюджетные деньги мэрия реализовала крупные проекты:

  • в 2024 году отремонтировала 6 главных дорог;
  • закупила 785 автобусов;
  • провела реконструкцию площади Ала-Тоо;
  • обновила флагшток;
  • провела ремонт спорткомплекса «Алга» и других объектов;
  • муниципальные предприятия закупили 222 единицы специальной техники.

На 2025 год мэрия спрогнозировала доходную часть местного бюджета на сумму 23 миллиарда 625 миллионов 5 тысяч сомов.

Отмечается, что средства будут направлены на улучшение и строительство дорожно-транспортной инфраструктуры, инженерных сетей, на капитальный ремонт и строительство новых социальных объектов, благоустройство и озеленение территорий районов, а также на другие социально значимые проекты.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/322096/
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