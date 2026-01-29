«Кыргызнефтегаз» получит бюджетный кредит в $30 миллионов. Деньги выделяет ОПЕК

Депутаты Жогорку Кенеша во втором чтении приняли законопроект о ратификации кредитного соглашения «Первая программа развития устойчивого и инклюзивного роста». Документ подписан между Кыргызстаном и Фондом международного развития ОПЕК 22 сентября 2025 года.

В рамках соглашения КР в качестве бюджетной поддержки выделяется $30 миллионов под 1,25 процента на 20 лет, из которых пять лет — льготный период.

Заместитель министра финансов Нурбек Акжолов отметил, что эти средства будут выделены ОАО «Кыргызнефтегаз» в качестве бюджетного кредита — на восемь лет под 1 процент годовых, четыре года — льготный период. По его словам, компания сможет на эти средства модернизировать производство и сократить импорт нефтепродуктов, что позитивно скажется на экономике страны.