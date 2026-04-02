Происшествия
Сюжет: Дело «Кыргызнефтегаза»

Племянник Ташиева вышел из СИЗО: что известно по делу «Кыргызнефтегаза»

Байгазы Матисаков, племянник бывшего главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, освобожден из СИЗО. По данным источников, он вышел на свободу в рамках соглашения со следствием.

Ранее Байгазы Матисакова задержали в марте 2026 года по делу о коррупции в ОАО «Кыргызнефтегаз». Он проходил как один из фигурантов схем, связанных с незаконной реализацией нефтепродуктов через аффилированные компании.

По версии следствия, через посредников топливо перепродавалось государственному предприятию, что позволяло извлекать незаконную прибыль и наносило ущерб бюджету. Общие потери государства по делу оцениваются более чем в 4,1 миллиарда сомов.

Байгазы Матисаков занимал должность руководителя одной из связанных компаний. Его задержали вместе с бывшими топ-менеджерами «Кыргызнефтегаза» и другими участниками схемы.

На данный момент официальной информации о процессуальном статусе после освобождения и условиях соглашения со следствием не опубликовано. Расследование уголовного дела продолжается.

Что происходит вокруг «Кыргызнефтегаза»

Основанием для уголовного преследования послужило расследование Государственной налоговой службы, раскрывшее масштабные хищения с 2021 по 2025 год в ОАО «Кыргызнефтегаз». Согласно материалам дела, государственная компания понесла ущерб на сумму более 4 миллиардов сомов из-за внедрения серых посреднических схем и сомнительного списания сырья. Анализ финансовых операций выявил три канала вывода прибыли в пользу частных структур, которые следствие связывает с близким окружением бывшего руководства ГКНБ.

Ранее Первомайский районный суд Бишкека ранее заключил под стражу четырех фигурантов уголовного дела о коррупции в ОАО «Кыргызнефтегаз» до 16 мая 2026 года. В СИЗО-1 направили бывшего председателя правления Н.Н., его заместителя и руководителей связанных частных компаний. В рамках этого же дела сотрудники МВД задержали бывшего главу НБ КР Мелиса Тургунбаева, однако позже Бишкекский городской суд изменил ему меру пресечения на домашний арест.
