Золото снова бьет рекорд. Оно стало дороже — $5,2 тысячи за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 7.52 по бишкекскому времени цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на $133,9, или на 2,61 процента — до $5 тысяч 254,5 за тройскую унцию.

Выше отметки в $5,2 тысячи показатель цены на драгметалл поднялся впервые в истории.

Эксперты считают, что при сохранении высокой напряженности на международной арене, санкций и усилении торговой деглобализации стоимость золота может достичь $10 тысяч в течение ближайших трех-четырех лет.