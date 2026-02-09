Производители молока просят установить единую цену не ниже 40 сомов

Производитель молока Айгуль Нурумбетова на заседании комитета ЖК по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции попросила установить единую цену, по которой переработчики принимали бы продукцию.

В ходе обсуждения вопроса о регулировании цен на молоко было озвучено, что цена устанавливается комиссией, в которую входят производители и ответственные госорганы с учетом жирности продукта. В различных районах и регионах закупочная цена может отличаться — от 28 до 42 сомов.

«Стоимость молока резко снизилась. Есть семьи, которые детям даже ложки молока не оставляют, все сдают, потому что нужно покупать продукты, платить за садик и так далее. Мы просим заводы не делить цены на летние и зимние, поставить одну стабильную цену — 40-45 сомов. Корм тоже дорожает, а цены на молоко снижаются», — сказала гражданка.

Она заявила, что граждане намерены обратиться к президенту и главе ГКНБ, если цены на молоко и дальше будут снижаться.

Руководитель ОсОО «Талас Даамы» Бактыбек Тууганбаев рассказал о другой проблеме в индустрии. По его словам, в Таласской области одна корова дает в день 8 литров молока, в России — 15 литров, в Беларуси — 20.

«У нас нужно повышать производительность. Минводсельпром должен рассмотреть, каким способом это можно сделать. Необходимо обновлять породы коров, завозить породы, которые дают больше молока», — считает предприниматель.