15:23
USD 87.45
EUR 103.13
RUB 1.14
Общество

Производители молока просят установить единую цену не ниже 40 сомов

Производитель молока Айгуль Нурумбетова на заседании комитета ЖК по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции попросила установить единую цену, по которой переработчики принимали бы продукцию.

В ходе обсуждения вопроса о регулировании цен на молоко было озвучено, что цена устанавливается комиссией, в которую входят производители и ответственные госорганы с учетом жирности продукта. В различных районах и регионах закупочная цена может отличаться — от 28 до 42 сомов.

«Стоимость молока резко снизилась. Есть семьи, которые детям даже ложки молока не оставляют, все сдают, потому что нужно покупать продукты, платить за садик и так далее. Мы просим заводы не делить цены на летние и зимние, поставить одну стабильную цену — 40-45 сомов. Корм тоже дорожает, а цены на молоко снижаются», — сказала гражданка.

Она заявила, что граждане намерены обратиться к президенту и главе ГКНБ, если цены на молоко и дальше будут снижаться.

Руководитель ОсОО «Талас Даамы» Бактыбек Тууганбаев рассказал о другой проблеме в индустрии. По его словам, в Таласской области одна корова дает в день 8 литров молока, в России — 15 литров, в Беларуси — 20.

«У нас нужно повышать производительность. Минводсельпром должен рассмотреть, каким способом это можно сделать. Необходимо обновлять породы коров, завозить породы, которые дают больше молока», — считает предприниматель.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/361195/
просмотров: 115
Версия для печати
Материалы по теме
Кабмин берет на себя расходы по сертификации органики и выделяет земли фермерам
ЕАЭС запускает механизм финансовой поддержки проектов в сельском хозяйстве
Китай заинтересован в строительстве в КР завода по сборке сельхозтехники
Цены на сырое молоко в Кыргызстане и странах Центральной Азии: сравнение
Потери урожая, рост животноводства. Как фермеры Кыргызстана закончили 2025 год
В КР на 56 сельхозпредприятиях внедрены международные стандарты качества
Экспорт, налоги и господдержка: итоги 2025 года Ассоциации АПК КР
На спутниковое картографирование сельхозкультур выделяют 6,7 миллиона сомов
ООН бьет тревогу: мировой водный кризис расширяется
ФАО: На помощь в сфере сельского хозяйства в 2026-м потребуется $2,5 миллиарда
Популярные новости
Изъято 300&nbsp;литров. Рейд по&nbsp;выявлению незаконной торговли ГСМ в&nbsp;Ленинском районе Изъято 300 литров. Рейд по выявлению незаконной торговли ГСМ в Ленинском районе
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Дорога на&nbsp;костях: зачем Профсоюзную хотят продлить через кладбище в&nbsp;Новопавловке Дорога на костях: зачем Профсоюзную хотят продлить через кладбище в Новопавловке
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели ожидаются осадки. Прогноз погоды на&nbsp;9-11 февраля В Бишкеке в начале недели ожидаются осадки. Прогноз погоды на 9-11 февраля
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил льготные кредиты для малого и&nbsp;среднего бизнеса «Элдик Банк» запустил льготные кредиты для малого и среднего бизнеса
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил очередной миллион «Банк Компаньон» вручил очередной миллион
Смотрите зимнюю Олимпиаду&nbsp;&mdash; 2026&nbsp;на O!TV: поддержите наших в&nbsp;прямом эфире Смотрите зимнюю Олимпиаду — 2026 на O!TV: поддержите наших в прямом эфире
MPay от&nbsp;MBANK: революционный способ оплачивать покупки смартфоном в&nbsp;одно касание MPay от MBANK: революционный способ оплачивать покупки смартфоном в одно касание
9 февраля, понедельник
15:19
ГКНБ выявил незаконный вывод госсобственности в Тамчи ГКНБ выявил незаконный вывод госсобственности в Тамчи
15:14
Производители молока просят установить единую цену не ниже 40 сомов
15:05
Скончался основатель и фронтмен 3 Doors Down Брэд Арнольд
14:58
Кыргызстанцев призывают воздержаться от БАД. Список
14:57
Государству вернули бассейн суточного регулирования в Иссык-Атинском районе