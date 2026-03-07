Житель Сокулука обеспокоен санитарными условиями перевозки молока

Житель села Сокулук стал свидетелем ситуации, которая вызвала у него вопросы о санитарном контроле при сборе и перевозке молока. По его словам, он заметил, как от одного из приемных пунктов молока отъехала цистерна, покрытая плотным слоем грязи.

Сельчанин задается вопросом, можно ли в таком транспорте перевозить молоко и осуществляется ли должный контроль за поставщиками. Его интересует, проверяют ли санитарные службы или сами приемные пункты состояние транспорта, который используется для перевозки молочной продукции.

«Как можно перевозить молоко в такой грязной машине? Кто следит за санитарными нормами?» — говорит местный житель.

Он отмечает, что молоко является продуктом питания, который напрямую попадает на столы людей, поэтому соблюдение гигиенических и санитарных требований при его сборе и транспортировке имеет особое значение.

Вопрос о том, кто именно контролирует санитарное состояние транспорта и оборудования, используемых при сборе молока у населения, остается открытым.

