Турция вошла в тройку крупнейших инвесторов Кыргызстана. Объем турецких инвестиций за девять месяцев прошлого года вырос почти вдвое и увеличился на 95,5 процента, сообщает ТРТ.

Уточняется, что за девять месяцев 2025-го объем инвестиций достиг $139,5 миллиона, тогда как за аналогичный период 2024 года он составил $71,3 миллиона.

В результате этого роста Турция заняла третье место среди крупнейших стран-инвесторов в экономику республики, уступив только Китаю и России.

По итогам первых девяти месяцев прошлого года общий объем притока прямых иностранных инвестиций в КР составил $885 миллионов. Это на 18,4 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.