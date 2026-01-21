Допуск брокеров к участию в торгах на биржах стран ЕАЭС оформят документом

В рамках Евразийского экономического союза ведется работа над соглашением о допуске брокеров и дилеров одного государства-члена к участию в организованных торгах на биржах организаторов торговли других стран Союза. Об этом сообщили в Евразийской экономической комиссии.

По ее данным, планируется, что документ предоставит национальным биржам право признавать лицензии брокеров и дилеров и обеспечивать им возможность непосредственного участия в торгах для заключения договоров купли-продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов.

Как ожидается, реализация соглашения позволит укрепить и расширить взаимное торговое и инвестиционное сотрудничество в ЕАЭС и послужит катализатором для развития финансовых рынков стран Союза.

