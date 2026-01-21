09:12
USD 87.45
EUR 102.51
RUB 1.12
Экономика

Допуск брокеров к участию в торгах на биржах стран ЕАЭС оформят документом

В рамках Евразийского экономического союза ведется работа над соглашением о допуске брокеров и дилеров одного государства-члена к участию в организованных торгах на биржах организаторов торговли других стран Союза. Об этом сообщили в Евразийской экономической комиссии.

По ее данным, планируется, что документ предоставит национальным биржам право признавать лицензии брокеров и дилеров и обеспечивать им возможность непосредственного участия в торгах для заключения договоров купли-продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов.

Как ожидается, реализация соглашения позволит укрепить и расширить взаимное торговое и инвестиционное сотрудничество в ЕАЭС и послужит катализатором для развития финансовых рынков стран Союза.
 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/358584/
просмотров: 171
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан входит в 2026-й лидером ЕАЭС по росту объема строительных работ
Алмаз Абдекиров теперь замглавы департамента макроэкономической политики ЕЭК
Алмаз Давлетов стал замглавы департамента санитарных и ветеринарных мер ЕЭК
В ЕАЭС планируется глобальный пересмотр требований технических регламентов
Новые правила онлайн-покупок в странах ЕАЭС вступят в силу с 1 июля 2026 года
Кыргызстан лидирует в ЕАЭС по росту объема промышленного производства
Программа каботажных перевозок полноценно заработает для стран ЕАЭС в 2026 году
Льгота на ввоз электромобилей в Кыргызстан начнет действовать с 22 января — ЕЭК
Кыргызстан будет производить системные блоки для персональных компьютеров
Нарушение прав потребителей при торговле в Сети станет приоритетной темой в ЕАЭС
Популярные новости
В&nbsp;Казахстане курс тенге может рухнуть в&nbsp;любой момент&nbsp;&mdash; Reuters В Казахстане курс тенге может рухнуть в любой момент — Reuters
Рубль и&nbsp;доллар дорожают, у&nbsp;юаня новый рекорд. Курс валют на&nbsp;19&nbsp;января Рубль и доллар дорожают, у юаня новый рекорд. Курс валют на 19 января
Сом подешевел ко&nbsp;всем основным валютам, кроме доллара. Курс на&nbsp;20&nbsp;января Сом подешевел ко всем основным валютам, кроме доллара. Курс на 20 января
ВВП Кыргызстана по&nbsp;итогам 2025 года составил почти 2&nbsp;триллиона сомов ВВП Кыргызстана по итогам 2025 года составил почти 2 триллиона сомов
Бизнес
Горы, Иссык-Куль и&nbsp;комфортный отдых: бронируйте отели от&nbsp;2&nbsp;тысяч 300 сомов Горы, Иссык-Куль и комфортный отдых: бронируйте отели от 2 тысяч 300 сомов
ОАО &laquo;Дос-Кредобанк&raquo; объявляет об&nbsp;открытии нового VIP-центра обслуживания ОАО «Дос-Кредобанк» объявляет об открытии нового VIP-центра обслуживания
&laquo;Банк Компаньон&raquo; продолжает вручать миллионы «Банк Компаньон» продолжает вручать миллионы
Медуслуги в&nbsp;Бишкеке стали доступнее: MegaPay запустил оплату ЦСМ через ELQR Медуслуги в Бишкеке стали доступнее: MegaPay запустил оплату ЦСМ через ELQR
21 января, среда
08:54
Объем торговли Китая со странами Центральной Азии вырос на 12 процентов Объем торговли Китая со странами Центральной Азии вырос...
08:35
Допуск брокеров к участию в торгах на биржах стран ЕАЭС оформят документом
08:19
В Московском районе нашли сгоревшую машину с телами двух человек
08:12
Звание «Заслуженный тренер» получили три наставника по художественной гимнастике
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
20 января, вторник
23:40
Компания Маска первая в мире преодолела порог в 1 гигаватт вычислений для ИИ
23:20
Детям из России до 14 лет нужен загранпаспорт, чтобы въехать в Кыргызстан
23:00
Европа хочет байкотировать ЧМ по футболу из-за напряженности вокруг Гренландии
22:55
В Бишкеке милиция проверяет парней, высмеявших в соцсетях кыргызский язык
22:46
Представлена программа 76-го Берлинского кинофестиваля