10:37
USD 87.45
EUR 100.75
RUB 1.07
Власть

В США прошли многотысячные митинги против Дональда Трампа под лозунгом No Kings

В США прошли многотысячные митинги против Дональда Трампа под лозунгом No Kings. Более 3,1 тысячи акций протеста зафиксировано по стране. Участники демонстраций выступили против политики американского президента и войны с Ираном, сообщает телеканал CNN.

По данным Reuters, основные митинги состоялись в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Вашингтоне и городах Миннесоты. Акции протеста были запланированы в 50 штатах.  

Участники митинга пришли с плакатами «Нет королей», «Остановите Трампа, спасите демократию», «Трамп сошел с ума», «Покончите со Службой иммиграционного и таможенного контроля США», «Больше никаких войн по желанию».  

Напомним, в прошлом году в октябре на митинги No Kings пришли более 7 миллионов человек. Протесты прошли из-за приостановки работы федерального правительства страны, которая привела к увольнениям тысяч госслужащих и остановке социальных и экономических программ.  
Ссылка: https://24.kg/vlast/367924/
просмотров: 137
Версия для печати
29 марта, воскресенье
10:29
