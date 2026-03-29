В США прошли многотысячные митинги против Дональда Трампа под лозунгом No Kings. Более 3,1 тысячи акций протеста зафиксировано по стране. Участники демонстраций выступили против политики американского президента и войны с Ираном, сообщает телеканал CNN.

По данным Reuters, основные митинги состоялись в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Вашингтоне и городах Миннесоты. Акции протеста были запланированы в 50 штатах.

Участники митинга пришли с плакатами «Нет королей», «Остановите Трампа, спасите демократию», «Трамп сошел с ума», «Покончите со Службой иммиграционного и таможенного контроля США», «Больше никаких войн по желанию».

Напомним, в прошлом году в октябре на митинги No Kings пришли более 7 миллионов человек. Протесты прошли из-за приостановки работы федерального правительства страны, которая привела к увольнениям тысяч госслужащих и остановке социальных и экономических программ.