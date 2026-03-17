Экономика

Кыргызстан и BiExpo готовят выставку Ala-Too Trade & Industry Expo 2026

Министерство экономики и коммерции Кыргызстана и выставочная компания BiExpo подписали меморандум о сотрудничестве.

Как отметили в ведомстве, документ направлен на развитие выставочно-ярмарочной деятельности, поддержку отечественного бизнеса и продвижение кыргызстанской продукции на международных рынках.

Меморандум подписали министр экономики и коммерции Бакыт Сыдыков и директор компании BiExpo Виктор Линовицкий.

Он предусматривает развитие партнерства между государством и частным сектором в организации международных выставок и деловых мероприятий, расширение экспортных возможностей отечественных производителей и укрепление международного торгово-экономического сотрудничества.

4-6 июня на малой арене «Жаштык» планируется проведение международной межотраслевой промышленной выставки Ala-Too Trade & Industry Expo 2026. Ожидается прибытие участников из стран ШОС, включая Россию, Беларусь, Узбекистан, Китай, Таджикистан и Казахстан.
