В КР внедряют международные стандарты в фармацевтической промышленности

С 10 по 12 марта 2026 года в Бишкеке проходит миссия международных экспертов Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО). Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

По ее данным, миссия направлена на поддержку развития фармацевтической промышленности Кыргызстана и внедрение международных стандартов надлежащей производственной практики (GMP). Она проводится в рамках Программы странового партнерства ЮНИДО для Кыргызстана на 2025–2029 годы, где фармацевтическая отрасль определена приоритетным направлением стратегического сотрудничества с кабинетом министров страны.

Отмечается, что в первый день работы эксперты встретились с представителями Министерства экономики и коммерции, Министерства здравоохранения, а также ведущих отечественных фармацевтических компаний. Основные темы обсуждения включали развитие отрасли, требования Евразийского экономического союза к стандартам GMP и механизмы поддержки модернизации производства лекарств.

В рамках миссии также планируются технические визиты на фармацевтические предприятия страны для оценки текущего уровня внедрения стандартов GMP и выявления потребностей в технической и экспертной поддержке.

Итоговая встреча миссии состоится 12 марта. По ее результатам будут согласованы дальнейшие шаги сотрудничества и подготовка инициативы технической поддержки, направленной на укрепление производственного потенциала фармацевтической отрасли Кыргызстана.