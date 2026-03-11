14:43
USD 87.45
EUR 101.83
RUB 1.12
Общество

В КР внедряют международные стандарты в фармацевтической промышленности

С 10 по 12 марта 2026 года в Бишкеке проходит миссия международных экспертов Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО). Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

По ее данным, миссия направлена на поддержку развития фармацевтической промышленности Кыргызстана и внедрение международных стандартов надлежащей производственной практики (GMP). Она проводится в рамках Программы странового партнерства ЮНИДО для Кыргызстана на 2025–2029 годы, где фармацевтическая отрасль определена приоритетным направлением стратегического сотрудничества с кабинетом министров страны.

Отмечается, что в первый день работы эксперты встретились с представителями Министерства экономики и коммерции, Министерства здравоохранения, а также ведущих отечественных фармацевтических компаний. Основные темы обсуждения включали развитие отрасли, требования Евразийского экономического союза к стандартам GMP и механизмы поддержки модернизации производства лекарств.

В рамках миссии также планируются технические визиты на фармацевтические предприятия страны для оценки текущего уровня внедрения стандартов GMP и выявления потребностей в технической и экспертной поддержке.

Итоговая встреча миссии состоится 12 марта. По ее результатам будут согласованы дальнейшие шаги сотрудничества и подготовка инициативы технической поддержки, направленной на укрепление производственного потенциала фармацевтической отрасли Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/365507/
просмотров: 166
Версия для печати
Материалы по теме
В Службе антимонопольного регулирования назначен новый председатель
Почти 4 миллиона сомов потратит Минэкономики на встречу зарубежных гостей
Минэкономики не планирует возвращать оплату обслуживания в кафе и ресторанах
В Кыргызстане ужесточат ответственность за нарушение халал-стандартов
Швейники просят создать отдельный отдел по работе с ними при Минэкономики
Отмена сервисного сбора в кафе и ресторанах: власти объяснили причину решения
Инвестиции на $715 миллионов: в КР за год создали почти 8,5 тысячи рабочих мест
В Кыргызстане примерно на 10 процентов могут подорожать госуслуги
Экономика Кыргызстана: министр рассказал о планах на 2026 год
Бишкек примет форум «В5+1»: Центральная Азия и США обсудят новые приоритеты
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Рубль заметно подешевел, тенге обновил максимум. Курс валют на&nbsp;9&nbsp;марта Рубль заметно подешевел, тенге обновил максимум. Курс валют на 9 марта
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидается резкое похолодание Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается резкое похолодание
Кислотные облака из&nbsp;Ирана. Дойдут&nbsp;ли они до&nbsp;Центральной Азии? Кислотные облака из Ирана. Дойдут ли они до Центральной Азии?
Бизнес
Мультивалютная карта от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; снова в&nbsp;деле Мультивалютная карта от «Оптима Банка» снова в деле
Выгода и&nbsp;безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф &laquo;Семейный Плюс&raquo; Выгода и безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф «Семейный Плюс»
Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший? Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший?
Акция от&nbsp;Royal Central Park: дополнительная скидка 5&nbsp;процентов Акция от Royal Central Park: дополнительная скидка 5 процентов
11 марта, среда
14:42
Атака на Иран. Тегеран озвучил три требования для начала переговоров с США Атака на Иран. Тегеран озвучил три требования для начал...
14:37
Жизнь после пенсии: как в Бишкеке создают пространство для активного долголетия
14:35
56 тонн лука из Казахстана не допущены на территорию Кыргызстана
14:26
Избегать мест стихийной торговли, чтобы исключить отравления, советуют медики
14:25
Брилянтта, Врачкуль, Адмирал, Июльбек. Как еще назвали детей в КР — ГУ «Кызмат»