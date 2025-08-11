12:38
В Кыргызстане растет производство мяса, но зависимость от импорта сохраняется

За шесть месяцев 2025-го в Кыргызстане произведено 115,4 тысячи тонн мяса, что на 3,9 тысячи тонн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в материалах Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По данным ведомства, этот показатель свидетельствует о небольшом росте производства мяса.

Но по мере роста численности населения увеличивается и потребность в мясе. В 2024-м она составила 309,4 тысячи тонн, а за шесть месяцев 2025 года — 157,3 тысячи тонн.

Обеспеченность за счет собственного производства составила:

  • в 2022-м — 88,1 процента;
  • в 2023-м — 85,2 процента;
  • в 2024-м — 86,2 процента;
  • за шесть месяцев 2025-го — 79,7 процента.

«То есть республика по-прежнему зависит от импорта для полного удовлетворения внутренней потребности в мясе. Для удовлетворения внутренней потребности в мясе и снижения импортной зависимости основным направлением должно стать повышение объема и качества производства мяса. Для увеличения экспортного потенциала необходимы стратегические меры, включая развитие племенного животноводства, укрепление кормовой базы, улучшение ветеринарного обслуживания и развитие логистической системы», — отмечают в Минсельхозе.

Уточняется, что экспорт живого скота из Кыргызской Республики в последние годы динамично развивается. В частности, крупный и мелкий рогатый скот экспортируется в страны Центральной Азии и Ближнего Востока.

Введенные в начале этого года количественные ограничения на экспорт скота позволили, по словам чиновников, предотвратить дефицит мяса и рост цен. Если экспорт будет ограничен на длительный срок, это создаст возможности для увеличения внутреннего производства, считают в Минсельхозе и в связи с этим предлагают продлить на полгода временный запрет на вывоз крупного рогатого скота, лошадей, овец и коз.
