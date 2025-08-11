11:04
USD 87.45
EUR 101.77
RUB 1.10
Экономика

Временный запрет на вывоз крупного рогатого скота инициирует Минсельхоз

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности инициирует временный запрет на вывоз скота. Проект соответствующего приказа вынесен на общественное обсуждение.

Отмечается, что приказ «О введении временного запрета на вывоз сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, лошадей, овец и коз) с территории Кыргызской Республики» направлен на обеспечение продовольственной безопасности страны и стабилизацию рыночных цен на продовольственные товары для обеспечения функционирования внутреннего рынка, повышение качества продукции, а также на поддержку отечественных товаропроизводителей.

Учитывая существующие риски для продовольственной безопасности и ценовой стабильности на говядину и баранину в КР, а также в целях обеспечения продовольственной безопасности государства и стабилизации рыночных цен на социально значимые продовольственные товары предлагается ввести запрет на вывоз сельскохозяйственных животных с территории республики на шесть месяцев, за исключением:

  • реэкспорта, транзита через КР и перемещения из одного субъекта ЕАЭС в другой по его территории;
  • ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности из перечня сельскохозяйственных товаров, на которые вводятся ограничительные меры;
  • выданных разрешений юридическим и физическим лицам на вывоз крупного рогатого скота, овец и коз с территории КР службой ветеринарии, развитие животноводства, пастбищ и кормов;
  • спортивных лошадей для участия в соревнованиях;
  • лошадей, передаваемых в дар иностранным государствам, международным организациям или отдельным лицам, что осуществляется на основании решений президента и/или уполномоченного органа исполнительной власти.

Запрет также обусловлен рядом факторов, повлиявших на рост цен на мясо в странах ЕАЭС по состоянию на середину 2025 года, в том числе удорожанием кормов и ветеринарных препаратов; снижением объемов импорта мяса вследствие введенных санкций; увеличением логистических затрат; ростом объемов экспорта живого скота и повышением стоимости кормов, в частности, сена — до 30 процентов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/339069/
просмотров: 303
Версия для печати
Материалы по теме
Временный запрет на вывоз лома и отходов черных металлов намерены вновь продлить
Временный запрет на вывоз из КР отработанных катализаторов предлагают продлить
В Кыргызстане введут временный запрет на вывоз известняка-ракушечника
Правительство России установило полный запрет на экспорт бензина в августе
Фонд Snow Leopard планирует построить пострадавшему чабану новую кошару
Кабмин снова инициирует временный запрет на вывоз картона и макулатуры
Тоннель на перевале Тоо-Ашуу будут периодически перекрывать
В Баткене задержан пограничник — подозревается в крышевании контрабанды скота
Введен запрет на выпас скота в Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области
Кыргызстанцы болеют из-за неправильного откорма скота — Балбак Тулобаев
Популярные новости
Государственная ипотека. Кто и&nbsp;как ее&nbsp;может получить Государственная ипотека. Кто и как ее может получить
В&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;90&nbsp;дней введут госрегулирование цен на&nbsp;мясо В Кыргызстане на 90 дней введут госрегулирование цен на мясо
Авиакомпания &laquo;Эйр Кей Джи&raquo; прекратила свое существование Авиакомпания «Эйр Кей Джи» прекратила свое существование
Самозапрет на&nbsp;кредиты: как кыргызстанцам защититься от&nbsp;мошенников Самозапрет на кредиты: как кыргызстанцам защититься от мошенников
Бизнес
Собери свое летнее комбо с&nbsp;О! Собери свое летнее комбо с О!
Платите банку за&nbsp;каждый входящий QR? В&nbsp;&laquo;Компаньон Бизнес&raquo;&nbsp;&mdash; 0&nbsp;процентов комиссии Платите банку за каждый входящий QR? В «Компаньон Бизнес» — 0 процентов комиссии
Лето без границ с&nbsp;роумингом от&nbsp;Beeline Лето без границ с роумингом от Beeline
Подключайте выгодный интернет от&nbsp;О! для путешествий&nbsp;&mdash; от&nbsp;90&nbsp;сомов Подключайте выгодный интернет от О! для путешествий — от 90 сомов
11 августа, понедельник
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 11 августа Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 11 авгу...
11:00
Сбой на КПП «Кордай» вызвал драку и трехчасовую давку в жару — детали инцидента
10:49
Мэр Оша предложил присвоить МТУ названия семи областей и двух городов
10:48
Общий объем денежных переводов из Кыргызстана в Китай вырос на 45,2 процента
10:46
Более 2 тысяч лиц без документов получили гражданство КР в 2025 году