Госфиннадзор отозвал лицензии у нескольких операторов обмена виртуальных активов

Служба регулирования и надзора за финансовым рынком Кыргызской Республики отозвала и приостановила действия лицензий у нескольких операторов обмена виртуальных активов. Об этом говорится на сайте ведомства.

Как отмечается, лицензии отозвали из-за нарушений Закона «О виртуальных активах» и Положения о деятельности оператора обмена виртуальных активов и ведении Реестра операторов обмена виртуальных активов.

В итоге в соответствии с приказом Госфиннадзора от 29 декабря 2025 года лицензий лишились:

ОсОО «ЕСЕИКС», серия ВА № 0119, регистрационный № 104 от 23 июля 2024-го;

ОсОО «Крипто Эксчейндж», серия ВА № 0103, регистрационный № 90 от 22 мая 2024 года;

ОсОО «Рэд Эксчейндж», серия ВА № 0115, регистрационный № 100 от 12 июля 2024-го;

ОсОО «Бестекс», серия ВА № 0129, регистрационный № 113 от 29 августа 2024 года;

ОсОО «Т стор», серия ВА № 0020, регистрационный № 17 от 25 марта 2023-го;

ОсОО «Либерти Эксчейндж Жапан», серия ВА № 0041, регистрационный № 37 от 2 августа 2023 года.

По закону юридические и физические лица обязаны:

1) соблюдать требования законодательства в сфере оборота виртуальных активов;

2) предоставлять ежемесячно сведения и отчетность о проведенных операциях с виртуальными активами;

3) ежеквартально предоставлять в уполномоченный орган финансовую отчетность, составленную в соответствии с МСФО.

Кроме того, в связи с нарушениями законодательства с 29 декабря приостановлено действие лицензии ОсОО «ГедЭдс Крипто».