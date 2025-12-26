В 2025 году налоги от горнодобывающей отрасли выросли на 18,7 миллиарда сомов

За 11 месяцев 2025 года ведущие отрасли внесли весомый вклад в формирование налоговых поступлений бюджета. Об этом сообщили в Налоговой службе.

Отмечается, что предприятия горнодобывающей отрасли сформировали 20,6 процента всех налоговых отчислений. В денежном выражении поступления составили 56,7 миллиарда сомов, что на 18,7 миллиарда больше аналогичного периода 2024-го.

Торговля обеспечила 84,6 миллиарда сомов, превысив прошлогодние показатели на 20,4 миллиарда. В строительстве поступления достигли 15,5 миллиарда сомов, что на 6,3 миллиарда больше результата за 2024-й.

Малый и средний бизнес обеспечил 23,7 миллиарда сомов, или 8,6 процента всех налоговых поступлений, и вырос по сравнению с прошлым годом на 10,1 миллиарда сомов.

В ГНС подчеркнули, что досрочно выполнили утвержденный годовой прогнозный план по сбору налогов и платежей, собрав 275 миллиардов 742 миллиона сомов.