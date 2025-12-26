11:09
USD 87.45
EUR 103.06
RUB 1.11
Экономика

В 2025 году налоги от горнодобывающей отрасли выросли на 18,7 миллиарда сомов

За 11 месяцев 2025 года ведущие отрасли внесли весомый вклад в формирование налоговых поступлений бюджета. Об этом сообщили в Налоговой службе.

Отмечается, что предприятия горнодобывающей отрасли сформировали 20,6 процента всех налоговых отчислений. В денежном выражении поступления составили 56,7 миллиарда сомов, что на 18,7 миллиарда больше аналогичного периода 2024-го.

Торговля обеспечила 84,6 миллиарда сомов, превысив прошлогодние показатели на 20,4 миллиарда. В строительстве поступления достигли 15,5 миллиарда сомов, что на 6,3 миллиарда больше результата за 2024-й.

Малый и средний бизнес обеспечил 23,7 миллиарда сомов, или 8,6 процента всех налоговых поступлений, и вырос по сравнению с прошлым годом на 10,1 миллиарда сомов.

В ГНС подчеркнули, что досрочно выполнили утвержденный годовой прогнозный план по сбору налогов и платежей, собрав 275 миллиардов 742 миллиона сомов. 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/356151/
просмотров: 248
Версия для печати
Материалы по теме
Экономика Кыргызстана — 2025: рекорды роста и ценовые шоки
Жогорку Кенеш утвердил бюджеты Социального фонда и одобрил отчет за 2024 год
Депутат выступила против отмены лицензирования розничной продажи алкоголя
Жогорку Кенеш одобрил поправки в закон о налогах и соцстраховании
В парламенте призвали продлить легализацию автомобилей с иностранными номерами
Парламент Кыргызстана принял республиканский бюджет на 2026 год
Бишкеку в 2026 году выделят 6 миллиардов сомов — Адылбек Касымалиев
Депутат Жогорку Кенеша просит освободить врачей и учителей от подоходного налога
Почти 21 миллиард сомов долгов по налогам и страховым взносам взыскали в КР
Депутат ЖК призвал не принимать сразу в трех чтениях проект бюджета на 2026 год
Популярные новости
Кыргызстан и&nbsp;Казахстан против расширения пилота по&nbsp;таможенной проверке в&nbsp;ЕАЭС Кыргызстан и Казахстан против расширения пилота по таможенной проверке в ЕАЭС
Евро, рубль и&nbsp;тенге подешевели относительно сома. Курс валют на&nbsp;22&nbsp;декабря Евро, рубль и тенге подешевели относительно сома. Курс валют на 22 декабря
Рубль и&nbsp;евро продолжают дорожать. Курс валют на&nbsp;25&nbsp;декабря Рубль и евро продолжают дорожать. Курс валют на 25 декабря
Рубль заметно подорожал, сом дешевеет и&nbsp;к&nbsp;другим валютам. Курс на&nbsp;24&nbsp;декабря Рубль заметно подорожал, сом дешевеет и к другим валютам. Курс на 24 декабря
Бизнес
Праздник продолжается: &laquo;Марафон призов&raquo; продлен до&nbsp;конца января! Праздник продолжается: «Марафон призов» продлен до конца января!
Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в&nbsp;Бишкеке Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в Бишкеке
Резидент фонда Central Asia Capital стал первой зеленой компанией Кыргызстана Резидент фонда Central Asia Capital стал первой зеленой компанией Кыргызстана
Новогодний бонус от&nbsp;MegaPay: до&nbsp;26&nbsp;процентов кешбэка за&nbsp;подарки и&nbsp;впечатления Новогодний бонус от MegaPay: до 26 процентов кешбэка за подарки и впечатления
26 декабря, пятница
11:04
Бритье налысо, нехватка еды и медикаментов. ГСИН ответила на жалобы заключенных Бритье налысо, нехватка еды и медикаментов. ГСИН ответи...
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 26 декабря
10:50
Международную правовую помощь передали службе судебных исполнителей
10:46
«Схема Долиной». Суд обязал певицу освободить скандальную квартиру
10:41
На курултае озвучили предложение изменить названия районов Бишкека