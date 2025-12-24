Систему «Инвестиции» по принципу «единого окна» внедрят в Кыргызстане

Национальное агентство по инвестициям Кыргызстана объявило о внедрении новых цифровых инструментов, которые должны упростить работу инвесторов и повысить прозрачность инвестиционных процессов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Цифровизация реализуется в рамках Концепции цифровой трансформации КР. Совместно с ОАО «Тундук» разрабатывается автоматизированная информационная система «Инвестиции». Ее запуск намечен на 2026 год.

Система будет работать по принципу «единого окна», предоставляя инвесторам электронную подачу заявок, онлайн-доступ к проектам, централизованную базу данных и интеграцию с другими государственными информационными системами.

В нацагентстве отмечают, что новый сервис сократит административные сроки, повысит прозрачность процедур и сформирует единый цифровой реестр инвестиционных проектов. Ожидается, что это улучшит инвестиционный климат и повысит доверие со стороны иностранных и отечественных инвесторов.

В настоящее время завершен третий пункт пятиэтапного плана. На этой стадии обсуждались ключевые предложения по дальнейшему развитию функционала системы.

Проект направлен на создание современной цифровой инвестиционной экосистемы, обеспечивающей удобное и долгосрочное взаимодействие бизнеса с госструктурами.