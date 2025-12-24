16:41
Экономика

Сколько золота за год продал Нацбанк и какие монеты стали хитами 2025 года

Пресс-служба Национального банка Кыргызстана опубликовала информационные карты, в которых привела итоги года по реализации драгоценных металлов и коллекционных монет.

По ее данным, на 1 декабря 2025 года объем продаж золотых мерных слитков составил 182,6 килограмма на 1 миллиард 854,5 миллиона сомов. Это на 133,1 килограмма больше, чем за аналогичный период 2024-го, когда реализовали 49,5 килограмма золота.

Обратный выкуп слитков также вырос: за 11 месяцев этого года Нацбанк выкупил 88,1 килограмма на 842,6 миллиона сомов, что на 61,2 килограмма выше показателя прошлого года (26,9 килограмма).

В 2025 году в обращение вышли три серебряные коллекционные монеты: «Тушоо кесүү», «Отцы-основатели кыргызской государственности» и «80 лет Великой Победе» — все номиналом 10 сомов и изготовленные из серебра 925-й пробы.

Среди коллекционеров наиболее популярными стали:

  • золотая монета «Айкол Манас» — продана 881 штука по 123 тысячи 400 сомов за каждую;
  • серебряная монета «Мир наших детей» — продано 2 тысячи 84 штуки по 3 тысячи 300 сомов.

Также спросом пользовались серебряные монеты «80 лет Великой Победе», «Предмет быта: кыргызская ваза» и «100-летие национально-освободительного восстания 1916 года».

НБ КР отмечает, что интерес населения к инвестиционному золоту и коллекционным монетам продолжает расти.
