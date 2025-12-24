Высшим советом ЕАЭС утверждена Концепция развития туризма

Высший Евразийский экономический совет утвердил Концепцию развития туризма в Евразийском экономическом союзе. Она предусматривает создание совместных туристических продуктов и развитие евразийских маршрутов, сообщила пресс-служба Министерства экономики и коммерции КР.

Документ определяет стратегические ориентиры отрасли и меры по расширению экономического сотрудничества и увеличению взаимных туристических поездок между государствами союза, предусматривает создание совместных туристических продуктов, развитие евразийских маршрутов и повышение информированности о туристическом потенциале стран ЕАЭС на внутреннем и внешнем рынках. Планируется запуск специального раздела, посвященного туризму, на портале союза.

Туризм является важным фактором экономического роста и занятости. По данным Всемирного совета по туризму и путешествиям, в 2024 году отрасль обеспечила около 10 процентов мирового ВВП и стала источником каждого десятого рабочего места. В странах ЕАЭС доля туризма в ВВП составляет около трех процентов, что свидетельствует о высоком потенциале для дальнейшего развития.

Реализация концепции позволит увеличить взаимный туристический поток, повысить вклад туристической сферы в экономику и стимулировать развитие инфраструктуры и занятости в государствах союза.