16:41
USD 87.45
EUR 103.06
RUB 1.11
Экономика

Высшим советом ЕАЭС утверждена Концепция развития туризма

Высший Евразийский экономический совет утвердил Концепцию развития туризма в Евразийском экономическом союзе. Она предусматривает создание совместных туристических продуктов и развитие евразийских маршрутов, сообщила пресс-служба Министерства экономики и коммерции КР.

Документ определяет стратегические ориентиры отрасли и меры по расширению экономического сотрудничества и увеличению взаимных туристических поездок между государствами союза, предусматривает создание совместных туристических продуктов, развитие евразийских маршрутов и повышение информированности о туристическом потенциале стран ЕАЭС на внутреннем и внешнем рынках. Планируется запуск специального раздела, посвященного туризму, на портале союза.

  • Туризм является важным фактором экономического роста и занятости. По данным Всемирного совета по туризму и путешествиям, в 2024 году отрасль обеспечила около 10 процентов мирового ВВП и стала источником каждого десятого рабочего места. В странах ЕАЭС доля туризма в ВВП составляет около трех процентов, что свидетельствует о высоком потенциале для дальнейшего развития.

Реализация концепции позволит увеличить взаимный туристический поток, повысить вклад туристической сферы в экономику и стимулировать развитие инфраструктуры и занятости в государствах союза.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/355801/
просмотров: 117
Версия для печати
Материалы по теме
Высший совет ЕАЭС поддержал подходы к созданию общего финансового рынка
Владимир Путин назвал Кыргызстан чемпионом среди стран ЕАЭС по росту ВВП
Кыргызстан и Казахстан против расширения пилота по таможенной проверке в ЕАЭС
В ЕАЭС нужны прозрачные, стабильные и предсказуемые условия торговли — Жапаров
Заседание Высшего Евразийского экономического совета: какие документы подписаны
До 10 минут хотят сократить проверку на границе таможенники стран ЕАЭС
Самат Исабеков назначен директором департамента таможенной инфраструктуры ЕЭК
Казахстан выступил за ужесточение ввоза автомобилей, Кыргызстан — против
Тарифную льготу на ввоз электромобилей в Кыргызстан в 2026 году предоставил ЕАЭС
До 93 процентов выросла доля национальных валют в расчетах внутри ЕАЭС
Популярные новости
Ирак намерен обменивать нефть на&nbsp;воду из-за сильной засухи Ирак намерен обменивать нефть на воду из-за сильной засухи
Кыргызстан и&nbsp;Казахстан против расширения пилота по&nbsp;таможенной проверке в&nbsp;ЕАЭС Кыргызстан и Казахстан против расширения пилота по таможенной проверке в ЕАЭС
Кыргызстан и&nbsp;Китай обсудили прямые поставки строительных материалов Кыргызстан и Китай обсудили прямые поставки строительных материалов
Евро, рубль и&nbsp;тенге подешевели относительно сома. Курс валют на&nbsp;22&nbsp;декабря Евро, рубль и тенге подешевели относительно сома. Курс валют на 22 декабря
Бизнес
МПЦ сообщает о&nbsp;временном ограничении входящих и&nbsp;исходящих QR-платежей MBank МПЦ сообщает о временном ограничении входящих и исходящих QR-платежей MBank
&laquo;Айыл Банк&raquo; за&nbsp;11&nbsp;месяцев выдал кредиты на&nbsp;5,86 миллиарда сомов по&nbsp;госпрограммам «Айыл Банк» за 11 месяцев выдал кредиты на 5,86 миллиарда сомов по госпрограммам
Посол Европейского союза посетил &laquo;Банк Компаньон&raquo; Посол Европейского союза посетил «Банк Компаньон»
Beeline зажигает &laquo;Новогодний огонек&raquo; по&nbsp;всей стране Beeline зажигает «Новогодний огонек» по всей стране
24 декабря, среда
16:25
Жогорку Кенеш одобрил поправки в закон о налогах и соцстраховании Жогорку Кенеш одобрил поправки в закон о налогах и соцс...
16:24
Высшим советом ЕАЭС утверждена Концепция развития туризма
16:09
МВД уволило трех милиционеров после проверок — хотели пройти на концерт
16:09
2025 год побил рекорд по количеству магнитных бурь за 10 лет
16:05
МПЦ сообщает о временном ограничении входящих и исходящих QR-платежей MBank