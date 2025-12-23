В Иссык-Атинском районе в течение двух лет построят кожевенный завод

Заместитель председателя кабинета министров — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев в интервью «Биринчи радио» сообщил о строительстве завода по переработке кожи в Иссык-Атинском районе. Об этом сообщает пресс-служба Минводсельхоза.

По словам министра, 100 гектаров земли, ранее находившихся в частной собственности и не использовавшихся, были переданы государству и закреплены за государственным предприятием «Агрохолдинг» при министерстве. Реализация проекта осуществляется по поручению президента КР.

«На данный момент к территории подведены канализация, вода и электроэнергия. В дальнейшем предпринимателям, работающим с шерстью, кожей и продукцией животноводства, будут предоставляться производственные площади в аренду», — отметил он.

Ожидается, что строительство кожевенного завода будет завершено в течение 1,5 лет. Реализация проекта позволит развить перерабатывающую промышленность, создать новые рабочие места и повысить добавленную стоимость продукции животноводства.