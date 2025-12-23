13:59
USD 87.45
EUR 102.63
RUB 1.09
Экономика

В Иссык-Атинском районе в течение двух лет построят кожевенный завод

Заместитель председателя кабинета министров — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев в интервью «Биринчи радио» сообщил о строительстве завода по переработке кожи в Иссык-Атинском районе. Об этом сообщает пресс-служба Минводсельхоза.

По словам министра, 100 гектаров земли, ранее находившихся в частной собственности и не использовавшихся, были переданы государству и закреплены за государственным предприятием «Агрохолдинг» при министерстве. Реализация проекта осуществляется по поручению президента КР.

«На данный момент к территории подведены канализация, вода и электроэнергия. В дальнейшем предпринимателям, работающим с шерстью, кожей и продукцией животноводства, будут предоставляться производственные площади в аренду», — отметил он.

Ожидается, что строительство кожевенного завода будет завершено в течение 1,5 лет. Реализация проекта позволит развить перерабатывающую промышленность, создать новые рабочие места и повысить добавленную стоимость продукции животноводства.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/355656/
просмотров: 250
Версия для печати
Материалы по теме
Кара-Жыгач дымит. Выбросы от кирпичного завода доходят до Бишкека
В Кыргызстане начали строить первый комплекс по шоковой заморозке мяса
В Джалал-Абадской области открыли завод по выпуску гипсокартона
Депутатам БГК рассказали, почему в Бишкеке не построили сортировочный комплекс
ГКНБ выявил коррупционную схему в санатории «Иссык-Ата»
В Бишкеке началась поставка ТБО на новый мусороперерабатывающий завод
Мусоросжигающий завод в Бишкеке готовится к запуску
Кыргызстан впервые начнет производство ковролина: подписано соглашение
Мэр Бишкека объявил дату открытия мусороперерабатывающего завода
В Оше приостановили работу незаконно действующего камнедробильного завода
Популярные новости
Ирак намерен обменивать нефть на&nbsp;воду из-за сильной засухи Ирак намерен обменивать нефть на воду из-за сильной засухи
Рубль продолжает дешеветь, евро и&nbsp;тенге подорожали. Курс валют на&nbsp;19&nbsp;декабря Рубль продолжает дешеветь, евро и тенге подорожали. Курс валют на 19 декабря
Кыргызстан и&nbsp;Казахстан против расширения пилота по&nbsp;таможенной проверке в&nbsp;ЕАЭС Кыргызстан и Казахстан против расширения пилота по таможенной проверке в ЕАЭС
Около 30&nbsp;кыргызстанцев за&nbsp;месяц купили авто без первоначального взноса Около 30 кыргызстанцев за месяц купили авто без первоначального взноса
Бизнес
Совет директоров ОАО &laquo;Керемет Банк&raquo; внес изменения в&nbsp;состав правления Совет директоров ОАО «Керемет Банк» внес изменения в состав правления
От&nbsp;веры к&nbsp;доверию: почему кыргызстанцы выбирают исламские финансы От веры к доверию: почему кыргызстанцы выбирают исламские финансы
Двести телеканалов MegaTV бесплатно + скидки на&nbsp;оборудование от&nbsp;MEGA Двести телеканалов MegaTV бесплатно + скидки на оборудование от MEGA
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) получил награду за&nbsp;международное сотрудничество в&nbsp;Ташкенте МПЦ («Элкарт») получил награду за международное сотрудничество в Ташкенте
23 декабря, вторник
13:55
Совет директоров ОАО «Керемет Банк» внес изменения в состав правления Совет директоров ОАО «Керемет Банк» внес изменения в со...
13:51
В центре Бишкека 24 декабря целый день не будет воды
13:46
Кыргызстан импортирует около 4,5 миллиарда киловатт-часов электроэнергии
13:26
Фасоль из Таласа выходит на рынок Дубая: на закупки выделили 100 миллионов сомов
13:24
В Бишкеке выявлены факты завышения цен на ритуальные услуги в два-три раза