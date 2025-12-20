23:08
Кыргызстан и Китай обсудили прямые поставки строительных материалов

Министр строительства Кыргызстана Нурдан Орунтаев принял участие в мероприятии в Урумчи (КНР), посвященном налаживанию прямых поставок стройматериалов между компаниями двух стран. 

В нем участвовали более 30 крупных строительных компаний из КР и свыше 70 производителей из Урумчи. Стороны обсудили создание прямых каналов поставок, повышение качества продукции, стандарты и вопросы логистики.

В Минстрое сообщают, что формат призван привлечь современные технологии в строительную отрасль нашей республики и повысить ее конкурентоспособность.

Мероприятие прошло в рамках Кыргызско-Китайского (СУАР) центра торгово-экономического сотрудничества при Торговом представительстве Министерства экономики и коммерции КР.
