Строительные материалы в Кыргызстане: что происходит с ценами и рынком

Журналист 24.kg изучил, сколько сегодня стоят стройматериалы в Кыргызстане, и выяснил, от чего зависят эти цены. Оказалось, что на стоимость влияют сезон, импортные поставки и развитие местного производства. Все это и формирует новую картину строительного рынка.

Взлет на сто процентов: какие материалы подорожали сильнее всего

Цены в Кыргызстане во многом зависят от сезонности и в течение года разница в них колеблется в пределах 8–10 процентов. За последние 4–5 лет по некоторым позициям рост достиг 100 процентов. В первую очередь это касается сухих строительных смесей — штукатурок, шпаклевок, гипсовых смесей, красок и грунтовок.

Отделочные материалы подорожали не так резко. Такие категории, как двери, окна, линолеум и ламинат, показали более умеренный рост. Подорожание материалов, включая цемент, в среднем составило 20–30 процентов — многое зависит от ценового сегмента. В эконом-классе повышение находилось в пределах 10–20 процентов, в премиум-сегменте — 30–40 процентов.

Цены на арматуру и цемент за последние годы выросли примерно на 40–50 процентов. Здесь многое зависит от происхождения продукции — импортная, в основном российская, или произведена в стране. Рост цен ощущается неравномерно, но в целом тенденция роста сохраняется.





При этом в Кыргызстане активно развивают местные производства строительных смесей. Их продукция тоже подорожала, но меньше, и уже показывает хорошее соотношение цены и качества.

В ряде регионов все чаще используют местные смеси — как в эконом, так и в премиум-сегменте. По качеству они уже вполне конкурентоспособны и со временем могут вытеснять более дорогие импортные аналоги, в том числе казахстанские смеси, которые традиционно отличались высоким качеством за счет европейских добавок, но заметно выросли в цене из-за удорожания сырья.

Где местные цеха уже теснят зарубежные бренды

В целом рынок строительных материалов в Кыргызстане постепенно снижает зависимость от импорта, поскольку местные производители осваивают выпуск дверных и оконных блоков, профилей, отдельных видов оборудования и комплектующих.

При этом при ориентации на высокое качество зависимость от поставок из России сохраняется — особенно по инженерным коммуникациям: канализационным и водопроводным трубам, фитингам и ряду технических элементов. Российская продукция по-прежнему считается более надежной, хотя и подорожала в среднем на 50–60 процентов.







Почему трубы и ламинат мы все еще везем из-за границы

По таким категориям, как ламинат и инженерная доска, собственного производства в Кыргызстане нет.

Зато керамическая плитка, включая продукцию из России и Беларуси, широко представлена на рынке и отличается хорошим качеством. В отдельных случаях импортная плитка, несмотря на расходы на логистику и растаможку, может быть дешевле местной — за счет масштабов производства и более гибкой ценовой политики.

Если говорить об инженерных сетях, то трубы и фитинги местного производства в некоторых случаях уступают импортным аналогам по качеству. Российские бренды в этом сегменте продолжают занимать лидирующие позиции, несмотря на рост цен.

Сантехника и «умный» выбор: где Китай конкурирует с местным производством

Сегмент кабелей, оптоволокна и сопутствующего оборудования остается одним из самых импортозависимых. Основные поставки идут из России и частично из Китая. Продукция Поднебесной — это приемлемое соотношение цены и качества. Однако ключевые позиции — электрооборудование, насосные станции, помпы и технические системы — в основном завозят из России.

За последние 3–5 лет на рынке произошли и позитивные изменения.

Если раньше сантехника, мебель для ванных комнат, мойки и санитарные приборы почти полностью импортировали, то сегодня активно развиваются местные производители. Они успешно конкурируют с зарубежной продукцией по цене и качеству, а в отдельных сегментах выходят в премиум-класс.

Фактор рубля и логистики: что формирует ценник в чеке

Колебания курса рубля оказывают ограниченное влияние на цены на строительные материалы в Кыргызстане. Его волатильность относительно невысока, и изменения в пределах нескольких копеек не дают серьезного эффекта.

Гораздо сильнее на цены влияют рост логистических затрат, налоговая нагрузка, увеличение НДС у поставщиков, подорожание транспортных услуг и рост заработных плат. В совокупности именно эти факторы формируют конечную стоимость продукции.

Как сэкономить 30 процентов и не столкнуться с дефицитом

Традиционно в строительной отрасли выделяется «мертвый сезон» — январь, февраль и начало марта. В это время производители и импортеры проводят акции и распродают остатки старых коллекций дверей, керамики, керамогранита, кафеля и других отделочных материалов, готовясь к завозу новых линеек. В это время скидки могут достигать 20–30 процентов и выше.

Это наиболее удачный период для закупки строительных смесей, комплектующих и базовых материалов. При этом производители не работают себе в убыток — акции направлены на поддержание оборота и освобождение складов.

В пиковые строительные сезоны, особенно при реализации крупных инфраструктурных проектов — микроГЭС, мини-ГЭС, дорог, тоннелей, мостов и жилых комплексов — на рынке часто возникает дефицит цемента и арматуры. В такие периоды цены могут вырасти на 20–30 процентов.

Поэтому частным застройщикам рекомендуют заранее закупать цемент, арматуру и кирпич, обеспечив правильные условия хранения.

Отделочные материалы — двери, обои, плитку, плинтусы — заранее покупать не стоит из-за риска повреждений и потери актуальности. Кровельные материалы и профлисты, большую часть которых поставляют из Китая, как правило, есть на рынке в достаточном объеме, но тоже не предназначены для длительного хранения.

В целом за последние 4–5 лет рынок строительных материалов Кыргызстана заметно изменился. Самый высокий рост цен пришелся на импортные сухие смеси, тогда как местные производители смогли удержать цены в более умеренных рамках. Постепенно рынок смещается в сторону локального производства, что снижает зависимость от импорта и формирует более устойчивую ценовую модель.