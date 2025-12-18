Американское агентство Bloomberg опубликовало статью об экономике Кыргызстана

Глава Национального банка Кыргызстана Мелис Тургунбаев дал большое интервью американскому информационному агентству Bloomberg. По его прогнозам, страна ожидает, что экономика вырастет более чем на 10 процентов в 2025-м после того, как в течение последних трех лет темпы роста ВВП составляли не менее 9 процентов в год. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В этом году республика привлекла $700 миллионов за счет первой продажи еврооблигаций и реализует крупные инфраструктурные проекты, такие как строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, для поддержки экономики и привлечения иностранных инвестиций.

Новая «тигровая экономика» Центральной Азии

Небольшая страна, расположенная между КНР и Казахстаном, позиционирует себя как новая «тигровая экономика» Центральной Азии, используя бум в сферах реэкспорта, денежных переводов и туризма для привлечения важных иностранных инвестиций.

Согласно прогнозам Центрального банка, Кыргызстан ожидает, что его экономика вырастет более чем на 10 процентов в 2025-м после того, как в течение последних трех лет реальный рост валового внутреннего продукта составлял не менее 9 процентов в год. Главными факторами роста являются бум туризма, строительства, рост внутреннего потребления и реэкспорт товаров из Китая в соседние государства, заявил в интервью агентству глава Нацбанка.

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует в среднесрочной перспективе рост экономики КР, граничащей с КНР, а также с бывшими советскими союзниками — Казахстаном, Узбекистаном и Таджикистаном, снизится до более чем 5 процентов в год в течение следующих пяти лет. Это одна из соседних экономик, получивших импульс после ввода российских войск в Украину в 2022 году, когда страна выступала в качестве посредника в импорте, экспорте и платежах, поскольку торговые потоки были перенаправлены в ответ на санкции.

Торговая структура региона значительно изменилась на фоне геополитических событий последних лет. Республика стала более активно интегрирована в региональную и глобальную торговлю. Мелис Тургунбаев

Рост ВВП Кыргызстана ускоряется

«Государство получает выгоду от бурного роста реэкспорта, денежных переводов и строительства.Крупные инфраструктурные проекты, такие как строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан и гидроэлектростанции «Камбар-Ата-1» на реке Нарын, общая стоимость которых оценивается в $10 миллиардов, также поддерживают экономику и привлекают иностранные инвестиции», — сказал глава НБ КР.

Он подчеркнул, что железнодорожная линия значительно расширит логистический потенциал республики, а электростанция позволит ей стать нетто-экспортером электроэнергии.

Страна с населением 7,3 миллиона человек привлекла $700 миллионов в ходе первой в этом году продажи еврооблигаций, присоединившись к растущему списку государств Центральной Азии, стремящихся привлечь глобальных инвесторов. Гособлигации со сроком погашения в июне 2030 года показали лучшие результаты среди долларовых облигаций развивающихся и пограничных стран в среду, достигнув самого высокого уровня с момента их выпуска в мае.

Между Россией и Китаем

С января по сентябрь валовые денежные переводы в Кыргызстан от мигрантов выросли на 16,4 процента, до $2,6 миллиарда, причем почти 93 процента поступило из России. Мелис Тургунбаев

Тем не менее, даже несмотря на то, что КНР стала основным торговым партнером, КР остается зависимой от РФ, которая привлекает ее граждан, ищущих работу.

По его словам, исходящие переводы из КР за тот же период составили всего $300 миллионов, что на 13,1 процента меньше, чем годом ранее.

Товары из Китая также часто поступают в РФ через Кыргызстан, который входит в возглавляемый Москвой Таможенный союз вместе с соседним Казахстаном.

«Наблюдается резкий рост числа российских туристов, значительно превышающий прежний уровень. И это также приносит экономические выгоды», — сказал глава Нацбанка.

Однако не все это принесло пользу, добавил он. В ноябре Центральный банк был вынужден повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 11 процентов, поскольку рост цен на частично импортируемые из России товары превысил 8 процентов. Ускорение роста в основном обусловлено повышением стоимости топлива, большая часть которого импортируется из РФ.

Бишкек также не может игнорировать санкции против Москвы. Многие российские банки попали под ограничения, и им становится все труднее обрабатывать транзакции. Мелис Тургунбаев

Безусловно, Кыргызстан сталкивается с проблемами поддержания баланса между Китаем и Россией, одновременно конкурируя за инвестиции с более крупными региональными рынками, такими как Узбекистан и Казахстан.

«Экономические перспективы КР по-прежнему сильно зависят от геополитических событий», — говорится в отчете МВФ за июнь.

Дальнейшая эскалация санкций против РФ может ослабить денежные переводы и повышение экономики из-за девальвации рубля и замедления роста в стране, отмечается в отчете фонда за июнь.

Прочный мир в регионе может иметь противоположный эффект, но также может свернуть некоторые торговые и финансовые потоки, которые способствовали росту в последние годы.

По словам главы Национального бынка, на данный момент экономика Кыргызстана защищена от потрясений благодаря своим золотым резервам, которые на 1 декабря достигли рекордных $8,3 миллиарда и составили около 70 процентов от общего объема. По состоянию на третий квартал запасы драгоценного металла составляли 40,7 тонны (1,3 миллиона тройских унций).