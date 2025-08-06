В Ошской области Кыргызстана реконструируют канал «Араван Ак-Буура». Об этом сообщила пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По ее данным, «Араван — Ак-Буура» один из крупнейших межрайонных ирригационных каналов региона. Его построили в 1968 году, протяженность — более 31 километра, пропускная способность — 25 кубических метров в секунду. Через канал подают поливную воду на земли айыльных аймаков Жапалак и Толойкон города Ош, Керме-Тоо Араванского района и других хозяйств. Общая площадь орошаемых земель превышает 16 тысяч гектаров.

На сегодня многие гидротехнические сооружения канала — селедуки, акведуки и другие — пришли в негодность и требуют модернизации. Европейский банк реконструкции и развития выделил 17 миллионов евро на проект. Реконструкцию проведут поэтапно в три лота, и в сентябре 2025 года начнутся строительные работы.