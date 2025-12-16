13:49
Экономика

Казахстан увеличивает поставки нефти в Кыргызстан в декабре

В декабре этого года АО «КазТрансОйл» увеличивает поставки нефти в Кыргызстан и возобновляет транзит в Узбекистан. Об этом сообщает inbusiness.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

По ее данным, поставки нефти в КР возобновлены в ноябре. Ранее транспортировка по этому направлению осуществлялась в 2017-м. До конца 2025 года в нашу республику планируется поставить до 30 тысяч тонн нефти.

Транзит нефти в РУз намечен на декабрь в объеме до 35 тысяч тонн.

«Совокупный объем поставки нефти в оба направления составит до 65 тысяч тонн, из которых до 55 тысяч тонн приходится на текущий месяц», — отмечается в сообщении.

Транспортировка нефти осуществляется по системе магистральных нефтепроводов до нефтеналивного пункта «Шагыр», где производится налив нефти в железнодорожные цистерны.
