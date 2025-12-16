12:15
Евросоюз ввел 20-й пакет санкций против России

Евросоюз ввел 20-й пакет санкций против России. Главы МИД стран ЕС одобрили новые ограничительные меры против 17 физических и юридических лиц.

Они станут частью 20-го пакета санкций Европейского союза и будут направлены в том числе против «теневого флота». Также в санкционный список впервые попал гражданин США.

В этот перечень, в частности, внесены декан факультета международных отношений МГИМО Андрей Сушенцов, гендиректор Российского совета по международным делам, программный директор клуба «Валдай» Иван Тимофеев, председатель совета Фонда развития и поддержки дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе клуба «Валдай» Федор Лукьянов, украинская журналистка Диана Панченко, бывший помощник шерифа Флориды Джон Марк Дуган за поддержку «российских информационных операций в интернете».

По данным ЕС, Джон Марк Дуган получил гражданство РФ после того, как в 2016 году попросил политубежище, трое офицеров ГРУ.

Также в санкционный список попали экс-офицер швейцарской спецслужбы Жак Бо, эксперт из Франции Ксавье Моро и три судоходные компании — эмиратские Citrine Marine SPC и Nova Shipmanagement LLC-FZ и вьетнамская Hung Phat Maritime Trading.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/354714/
