В Кыргызстане создадут условия для работы венчурных фондов

В ближайшее время вынесут на рассмотрение Закон «О венчурном финансировании». Об этом сообщил на форуме «Инвестиционный вектор: государство и бизнес» глава Национального агентства по инвестициям Равшан Сабиров.

По его словам, цель данного документа — открыть путь к развитию инновационных проектов и технологических стартапов, создать условия для работы венчурных фондов и корпоративных инвесторов.

«Это не просто обновление нормативной базы, а переход к новой модели, предусматривающей понятные и гарантированные права инвестора, защиту гарантий инвестиций, расширенный набор механизмов ГЧП и гибкие инструменты структурирования сделок.

2025 год стал важным этапом в становлении новой инвестиционной архитектуры Кыргызской Республики. В августе приняты новые законы «Об инвестициях» и «О государственно-частном партнерстве», которые закрепляют международные и прозрачные принципы работы с инвесторами.

В их основе — верховенство права, справедливость, гласность и открытость, свобода инвестиционной деятельности, презумпция добросовестности инвестора, а также гарантии защиты инвестиций», — отметил Равшан Сабиров.

Он добавил, что в соответствии с Указом главы государства № 359 от 12 декабря «О повышении статуса и усиления роли Национального агентства по инвестициям при президенте КР» определена качественно новая модель государственного управления инвестициями.

«Повышение статуса нацагентства означает, что в стране создан единый центр компетенций, отвечающий за стратегическое управление инвестиционными процессами. Мы переходим от фрагментированного подхода к централизованной и профессиональной системе сопровождения инвестиций. Это фундаментальный шаг к укреплению доверия и созданию предсказуемой деловой среды.

Инвестор должен получать понятные процессы, прозрачную систему принятия решений и эффективное сопровождение — от первичного обращения до полной реализации инвестпроекта», — сказал Равшан Сабиров.

Он подчеркнул, что впервые создана площадка для прямого диалога государства с инвесторами и бизнесом по вопросам защиты их прав и гарантий.

«В рамках этой работы мы совместно с Генеральной прокуратурой провели ряд встреч с бизнес-ассоциациями. Там каждый поднятый вопрос и каждая проблема детально рассматривались с одной целью — найти конкретные и эффективные решения.

Эта активная работа позволила за короткий срок сформировать устойчивую платформу доверия между государством и инвесторами, а Кыргызстан сегодня воспринимается как страна с открытой экономикой, понятными правилами и реальными возможностями для долгосрочных вложений.

В подтверждение отмечу значительный приток иностранных инвестиций. Среди крупнейших инвесторов — Китайская Народная Республика, Российская Федерация, Турецкая Республика, Нидерланды, Казахстан и другие.

Такое географическое разнообразие подтверждает растущее доверие и интерес к КР со стороны соседних государств, а также международных партнеров из Европы и Азии. Эта динамика открывает новые возможности для реализации масштабных проектов в ключевых секторах экономики.

В рамках Концепции цифровой трансформации мы внедряем инструменты для повышения прозрачности и скорости взаимодействия с инвесторами. Обновлен официальный портал национального агентства, запущен круглосуточный чат-бот для оперативных консультаций», — резюмировал Равшан Сабиров.