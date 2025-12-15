15:49
В 2026-м будет запущена автоматизированная информационная система «Инвестиции»

В 2026 году будет реализована автоматизированная информационная система «Инвестиции» (АИС) для электронной подачи заявок, централизованного хранения данных и формирования единого цифрового реестра инвестиционных проектов. Об этом на форуме «Инвестиционный вектор: государство и бизнес» заявил глава Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызской Республики Равшан Сабиров.

По его словам, продолжается системная работа по формированию в нашей стране понятной, открытой и комфортной инвестиционной среды в интересах общества и каждого гражданина Кыргызстана.

«Принятые законодательные изменения, приоритеты, определенные Национальной программой развития КР до 2030 года, а также повышение статуса и усиление роли Национального агентства по реализации единой инвестиционной политики требуют комплексного, последовательного и стратегического подхода к дальнейшему совершенствованию инвестиционного климата в стране.

В этой связи мы приступили к разработке инвестиционной стратегии до 2030 года. Это ключевой документ, который определит приоритетные отрасли и регионы для привлечения инвестиций, подходы к выстраиванию эффективного и конструктивного диалога с инвесторами, а также конкретные меры по дальнейшему улучшению инвестиционного климата в стране», — считает Равшан Сабиров.

«Нам важно мнение каждого — эксперта, предпринимателя, и инвестора, а также представителей регионов нашей страны. Каждый профессиональный взгляд и каждый вклад имеют особое значение. Только объединив усилия государства, бизнеса и инвесторов, мы сможем привлечь больше инвестиций в экономику, создать новые возможности для устойчивого развития и повысить конкурентоспособность Кыргызстана на международной арене», — добавил Равшан Сабиров.

 

 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/354652/
