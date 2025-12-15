14:14
Экономика

До 10 минут хотят сократить проверку на границе таможенники стран ЕАЭС

До 10 минут хотят сократить проверку на границе таможенники стран ЕАЭС. Вопрос обсуждался на очередном заседании объединенной коллегии таможенных служб государств — членов союза, которое прошло в Санкт-Петербурге.

Во встрече приняли участие руководители таможенных служб Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана и России.

Отмечается, что участники также обсудили результаты работы в этом году и утвердили планы на следующий.

«Всего рассмотрено 26 вопросов. Один из приоритетных — сокращение типового времени контроля на границе до 10 минут в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина. Для достижения цели поддержана концепция использования предварительной информации в электронном виде как основы сквозной автоматизации госконтроля в автомобильных пунктах пропуска», — говорится в сообщении.

Другой важный вопрос — совершенствование системы управления рисками как основы обеспечения экономической безопасности ЕАЭС и неотъемлемой составляющей создания условий для добросовестного бизнеса. Приняты решения в части повышения эффективности контроля, в первую очередь таможенной стоимости и транзита. Кроме того, согласованы подходы взаимодействия рабочих групп по классификации и рискам.

Отдельный блок вопросов посвящен единообразию классификации товаров. Проработана классификация восьми конкретных товарный позиций, в том числе минерального концентрата, прибора для измерения артериального давления, ресиверов для пневмосистем отдельных видов транспортных средств. Это крайне важно для обеспечения единства правоприменительной практики, говорится в пресс-релизе.

В связи с ростом объемов электронной торговли принято решение продолжить системный обмен опытом по таможенному контролю товаров с использованием неинтрузивного досмотрового оборудования.
