До 10 минут хотят сократить проверку на границе таможенники стран ЕАЭС. Вопрос обсуждался на очередном заседании объединенной коллегии таможенных служб государств — членов союза, которое прошло в Санкт-Петербурге.

Во встрече приняли участие руководители таможенных служб Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана и России.

Отмечается, что участники также обсудили результаты работы в этом году и утвердили планы на следующий.

«Всего рассмотрено 26 вопросов. Один из приоритетных — сокращение типового времени контроля на границе до 10 минут в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина. Для достижения цели поддержана концепция использования предварительной информации в электронном виде как основы сквозной автоматизации госконтроля в автомобильных пунктах пропуска», — говорится в сообщении.

Другой важный вопрос — совершенствование системы управления рисками как основы обеспечения экономической безопасности ЕАЭС и неотъемлемой составляющей создания условий для добросовестного бизнеса. Приняты решения в части повышения эффективности контроля, в первую очередь таможенной стоимости и транзита. Кроме того, согласованы подходы взаимодействия рабочих групп по классификации и рискам.

Отдельный блок вопросов посвящен единообразию классификации товаров. Проработана классификация восьми конкретных товарный позиций, в том числе минерального концентрата, прибора для измерения артериального давления, ресиверов для пневмосистем отдельных видов транспортных средств. Это крайне важно для обеспечения единства правоприменительной практики, говорится в пресс-релизе.

В связи с ростом объемов электронной торговли принято решение продолжить системный обмен опытом по таможенному контролю товаров с использованием неинтрузивного досмотрового оборудования.