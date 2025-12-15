11:06
USD 87.45
EUR 102.55
RUB 1.10
Экономика

ВВП Кыргызстана превысил 1,6 триллиона сомов по итогам 11 месяцев 2025 года

По итогам января — октября 2025 года объем валового внутреннего продукта, по предварительной оценке, составил 1 триллион 628,6 миллиарда сомов. По сравнению с аналогичным периодом 2024-го он увеличился на 10,2 процента, сообщили на пресс-конференции представители Национального статистического комитета.

Рост ВВП за месяц немного увеличился — по итогам десяти месяцев этого года он составил 10 процентов.

По данным Нацстаткома, на долю сферы услуг в общем объеме ВВП пришлось 49,6 процента, отраслей товарного производства — 35,4 процента и чистых налогов на продукты — 15 процентов.

Основные отрасли, которые обеспечили рост промышленного производства, в отличие от января — ноября прошлого года, — производство фармацевтической продукции (в 1,9 раза), резиновых, пластмассовых изделий и строительных материалов (на 34,5 процента), деревянных и бумажных изделий, продукция полиграфической деятельности (на 33,7 процента).

Рост потребительских цен и тарифов в январе — ноябре 2025 года (по сравнению с декабрем 2024-го) достиг 8,3 процента. При этом стоимость пищевых продуктов и безалкогольных напитков повысилась на 8,9 процента, алкогольных напитков и табачных изделий — на 7,9 процента, непродовольственных товаров — на 7 процентов и тарифов на услуги, оказываемые населению, — на 9,1 процента.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/354575/
просмотров: 319
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане в этом году сохраняются высокие темпы прироста ВВП — ЕЭК
Национальный банк Кыргызской Республики повысил учетную ставку до 11 процентов
МВФ: Кыргызстан входит в число мировых лидеров по темпам роста ВВП
Министр экономики представил Нацпрограмму развития КР до 2030 года
Рост цен на мясо в Кыргызстане: посредники, нелегальный вывоз и мировой дефицит
В городе Ош самая высокая инфляция по регионам Кыргызстана — 9 процентов
ВВП Кыргызстана превысил 1,4 триллиона сомов по итогам десяти месяцев 2025 года
Эдиль Байсалов на саммите в Дохе: Кыргызстан развивает человеческий капитал
ВВП Кыргызстана достиг 380,5 миллиарда сомов при росте почти на 11 процентов
Рост ВВП Кыргызстана по итогам этого года ожидается на уровне 10 процентов
Популярные новости
Рубль сильно просел, тенге тоже дешевеет. Курс валют на&nbsp;12&nbsp;декабря Рубль сильно просел, тенге тоже дешевеет. Курс валют на 12 декабря
Рубль и&nbsp;тенге вновь заметно подешевели. Курс валют на&nbsp;11&nbsp;декабря Рубль и тенге вновь заметно подешевели. Курс валют на 11 декабря
ОАО &laquo;Аэропорты Кыргызстана&raquo; выставило на&nbsp;аукцион пять самолетов&nbsp;&mdash; СМИ ОАО «Аэропорты Кыргызстана» выставило на аукцион пять самолетов — СМИ
Казахстан выступил за&nbsp;ужесточение ввоза автомобилей, Кыргызстан&nbsp;&mdash; против Казахстан выступил за ужесточение ввоза автомобилей, Кыргызстан — против
Бизнес
Получать переводы из&nbsp;России теперь проще: BAKAI запустил Astrasend в&nbsp;приложении Получать переводы из России теперь проще: BAKAI запустил Astrasend в приложении
Покупайте подарки и&nbsp;возвращайте кешбэк 2&nbsp;процента с&nbsp;премиум-подпиской O!Prime Покупайте подарки и возвращайте кешбэк 2 процента с премиум-подпиской O!Prime
Клиентское мероприятие Freedom Pay, Freedom Broker и&nbsp;Freedom Ticketon в&nbsp;Бишкеке Клиентское мероприятие Freedom Pay, Freedom Broker и Freedom Ticketon в Бишкеке
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) и&nbsp;HUMO запускают взаимный эквайринг между&nbsp;КР и&nbsp;РУз МПЦ («Элкарт») и HUMO запускают взаимный эквайринг между КР и РУз
15 декабря, понедельник
11:06
Новая партия гумпомощи из России доставлена в Кыргызстан Новая партия гумпомощи из России доставлена в Кыргызста...
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 15 декабря
10:53
За неделю ГУОБДД выявило более 19 тысяч фактов нарушения ПДД
10:45
Не стоит опасаться. Минстрой выдал разрешение на возведение 35-этажных домов
10:29
Сколько электроэнергии импортирует Кыргызстан из Туркменистана, рассказал Ибраев