ВВП Кыргызстана превысил 1,6 триллиона сомов по итогам 11 месяцев 2025 года

По итогам января — октября 2025 года объем валового внутреннего продукта, по предварительной оценке, составил 1 триллион 628,6 миллиарда сомов. По сравнению с аналогичным периодом 2024-го он увеличился на 10,2 процента, сообщили на пресс-конференции представители Национального статистического комитета.

Рост ВВП за месяц немного увеличился — по итогам десяти месяцев этого года он составил 10 процентов.

По данным Нацстаткома, на долю сферы услуг в общем объеме ВВП пришлось 49,6 процента, отраслей товарного производства — 35,4 процента и чистых налогов на продукты — 15 процентов.

Основные отрасли, которые обеспечили рост промышленного производства, в отличие от января — ноября прошлого года, — производство фармацевтической продукции (в 1,9 раза), резиновых, пластмассовых изделий и строительных материалов (на 34,5 процента), деревянных и бумажных изделий, продукция полиграфической деятельности (на 33,7 процента).

Рост потребительских цен и тарифов в январе — ноябре 2025 года (по сравнению с декабрем 2024-го) достиг 8,3 процента. При этом стоимость пищевых продуктов и безалкогольных напитков повысилась на 8,9 процента, алкогольных напитков и табачных изделий — на 7,9 процента, непродовольственных товаров — на 7 процентов и тарифов на услуги, оказываемые населению, — на 9,1 процента.