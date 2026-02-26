10:50
USD 87.45
EUR 103.10
RUB 1.14
Бизнес

Креативные агентства Кыргызстана покорили фестиваль bema! в Москве

Делегация ведущих креативных агентств и брендов Кыргызстана приняла участие в международном фестивале событийного маркетинга и коммуникаций bema! Best Experience Marketing Awards, который прошел с 17 по 19 февраля 2026 года в Москве.

Фестиваль под слоганом «Объединяйся» собрал сильнейших игроков рынка из стран Центральной Азии, СНГ, Юго-Восточной Азии (ASEAN), Африки и Латинской Америки. Представителями bema! в Кыргызстане выступили компании Buzz Media и SunHouse Team.

Ключевые достижения и признание

В этом году кыргызстанские проекты получили высокую оценку международного экспертного совета:

Buzz Media стала единственной компанией из Кыргызстана, удостоенной специальной награды «bema! рекомендует».

Команда Кыргызской Республики в лице Ислама Саттарова и Сергея Макарова получили специальную награду премии bema! за вклад в развитие креативной дипломатии.

Генеральные директора SunHouse Team (Сергей Макаров) и Gamma Media Group (Ислам Саттаров) выступили спикерами на международном круглом столе. В рамках сессии, посвященной дизайну и будущему ивентов, они представили успешные кейсы и рассказали о стремительном развитии креативной экономики Кыргызстана.

Победители в категории INTERNATIONAL

Четыре команды из Кыргызстана заняли призовые места за выдающиеся маркетинговые и PR-решения:

1. I место («Лучший социальный проект»): Команда маркетинга MBANK с проектом MProfi — первым маркетплейсом услуг в экосистеме банка.

2. II место («Лучший музыкальный проект»): Консорциум агентств Able!, «Свои Люди ЦА» и мастерская «ДУЭТ» за проект открытия социального парка «Евразия».

3. II место («Лучшая PR-кампания»): Агентство Horizon Plus за национальную экоэстафету по сбору батареек «Твой Эко Заряд».

4. II место («Лучшая ивент-площадка»): Technopark Bishkek (ОсОО «Технопарк Кей Джи») за разработку и запуск масштабного IT-Hub.

Будущее сотрудничества: bema! едет в Бишкек

Успешное выступление делегации заложило фундамент для дальнейшего развития сообщества. В конце июля 2026 года основатели фестиваля bema! посетят Бишкек с серией открытых лекций, воркшопов и презентаций.

Buzz Media и Sunhouse Team призывают локальные агентства и бренды объединяться для обмена опытом и активного участия в премии следующего года.

«Международное признание наших проектов — это подтверждение того, что креативный рынок Кыргызстана конкурентоспособен на мировом уровне. Такие фестивали позволяют не просто масштабировать нетворкинг, но и задавать новые стандарты качества в рекламе и ивент-индустрии региона», — отметили представители делегации.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/363608/
просмотров: 402
Версия для печати
Материалы по теме
От моды до стриминга: кабмин обновляет перечень креативных услуг
Кабмин утвердил состав наблюдательного совета Парка креативных индустрий
Кабмин меняет правила работы Парка креативных индустрий. Зачем это делается?
В Бишкеке состоялся ежегодный фестиваль креативных индустрий CREATE 4
Кабмин предлагает перечень видов деятельности для Парка креативных индустрий
Для креативной индустрии Кыргызстана будет введен специальный налоговый режим
В Кыргызстане принят закон о Парке креативных индустрий
Для резидентов парка креативных индустрий предлагают ввести налоговые льготы
Кабмин утвердил концепцию развития креативной экономики в Кыргызстане
Утверждена Концепция развития креативной экономики в КР на 2022-2026 годы
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке прошел концерт ко&nbsp;Дню защитника Отечества В Бишкеке прошел концерт ко Дню защитника Отечества
РАНХиГС и&nbsp;Central Asia Capital создают Высшую школу госуправления в&nbsp;Кыргызстане РАНХиГС и Central Asia Capital создают Высшую школу госуправления в Кыргызстане
Сладкое &laquo;спасибо&raquo;: &laquo;Умай Групп&raquo; поздравила мужчин с&nbsp;23&nbsp;февраля Сладкое «спасибо»: «Умай Групп» поздравила мужчин с 23 февраля
Salam Premium Cola запускает ифтары в&nbsp;Рамадан Salam Premium Cola запускает ифтары в Рамадан
Бизнес
Креативные агентства Кыргызстана покорили фестиваль bema! в&nbsp;Москве Креативные агентства Кыргызстана покорили фестиваль bema! в Москве
90&nbsp;дней &laquo;Яндекс Плюса&raquo; бесплатно для абонентов MEGA 90 дней «Яндекс Плюса» бесплатно для абонентов MEGA
Роботическая хирургия в&nbsp;Acıbadem: высокая точность и&nbsp;быстрое восстановление Роботическая хирургия в Acıbadem: высокая точность и быстрое восстановление
РАНХиГС и&nbsp;Central Asia Capital создают Высшую школу госуправления в&nbsp;Кыргызстане РАНХиГС и Central Asia Capital создают Высшую школу госуправления в Кыргызстане
26 февраля, четверг
10:47
На каком этапе строительство нового аэровокзального комплекса аэропорта «Ош» На каком этапе строительство нового аэровокзального ком...
10:39
В России предлагают бороться с фиктивным трудоустройством мигрантов
10:28
Уважение. McDonald’s решила не показывать рекламу бургеров в часы Рамазана
10:22
Уже сутки нет света. Жители дома по улице Лермонтова в Бишкеке просят помощи
10:17
Старый закон о биржах отменяют: как государство перепишет торговые правила