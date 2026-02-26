Креативные агентства Кыргызстана покорили фестиваль bema! в Москве

Делегация ведущих креативных агентств и брендов Кыргызстана приняла участие в международном фестивале событийного маркетинга и коммуникаций bema! Best Experience Marketing Awards, который прошел с 17 по 19 февраля 2026 года в Москве.

Фестиваль под слоганом «Объединяйся» собрал сильнейших игроков рынка из стран Центральной Азии, СНГ, Юго-Восточной Азии (ASEAN), Африки и Латинской Америки. Представителями bema! в Кыргызстане выступили компании Buzz Media и SunHouse Team.

Ключевые достижения и признание

В этом году кыргызстанские проекты получили высокую оценку международного экспертного совета:

Buzz Media стала единственной компанией из Кыргызстана, удостоенной специальной награды «bema! рекомендует».

Команда Кыргызской Республики в лице Ислама Саттарова и Сергея Макарова получили специальную награду премии bema! за вклад в развитие креативной дипломатии.

Генеральные директора SunHouse Team (Сергей Макаров) и Gamma Media Group (Ислам Саттаров) выступили спикерами на международном круглом столе. В рамках сессии, посвященной дизайну и будущему ивентов, они представили успешные кейсы и рассказали о стремительном развитии креативной экономики Кыргызстана.

Победители в категории INTERNATIONAL

Четыре команды из Кыргызстана заняли призовые места за выдающиеся маркетинговые и PR-решения:

1. I место («Лучший социальный проект»): Команда маркетинга MBANK с проектом MProfi — первым маркетплейсом услуг в экосистеме банка.

2. II место («Лучший музыкальный проект»): Консорциум агентств Able!, «Свои Люди ЦА» и мастерская «ДУЭТ» за проект открытия социального парка «Евразия».

3. II место («Лучшая PR-кампания»): Агентство Horizon Plus за национальную экоэстафету по сбору батареек «Твой Эко Заряд».

4. II место («Лучшая ивент-площадка»): Technopark Bishkek (ОсОО «Технопарк Кей Джи») за разработку и запуск масштабного IT-Hub.

Будущее сотрудничества: bema! едет в Бишкек

Успешное выступление делегации заложило фундамент для дальнейшего развития сообщества. В конце июля 2026 года основатели фестиваля bema! посетят Бишкек с серией открытых лекций, воркшопов и презентаций.

Buzz Media и Sunhouse Team призывают локальные агентства и бренды объединяться для обмена опытом и активного участия в премии следующего года.

«Международное признание наших проектов — это подтверждение того, что креативный рынок Кыргызстана конкурентоспособен на мировом уровне. Такие фестивали позволяют не просто масштабировать нетворкинг, но и задавать новые стандарты качества в рекламе и ивент-индустрии региона», — отметили представители делегации.