Ташкент и Баку запускают совместную разработку нефтегазового месторождения

«Узбекнефтегаз» и государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR приступили к реализации проекта по разведке и добыче полезных ископаемых в Устюртском регионе Каракалпакстана. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Азербайджана.

Отмечается, что глава ведомства Парвиз Шахбазов в Ташкенте принял участие в церемонии запуска и начала строительства новых энергетических проектов с участием президента РУз Шавката Мирзиеева.

В формате видеоконференции также представлены проекты, которые Узбекистан реализует совместно с партнерами из Турции, ОАЭ, Саудовской Аравии, Китая и Азербайджана в различных регионах страны.

Парвиз Шахбазов назвал стратегически важным проект Транскаспийского энергетического коридора, который впервые соединит энергосистемы Азербайджана, Узбекистана и Казахстана.

В столице РУз состоялось официальное открытие офиса компании Ustyurt Operating Company, созданной для реализации проекта по геологоразведочным работам и добыче углеводородов в Устюртском нефтегазовом регионе.

Открытие офиса фирмы означает переход проекта в активную фазу реализации, говорится в сообщении.

По данным компании «Узбекнефтегаз», деятельность Ustyurt Operating Company направлена на укрепление ресурсной базы, повышение эффективности геологоразведки и обеспечение долгосрочной энергетической устойчивости.

Ранее Министерство энергетики РУз, государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и «Узбекнефтегаз» подписали соглашение о разделе продукции. Документ предусматривает геологоразведочные работы и последующую добычу углеводородов на инвестиционных блоках Устюртского нефтегазоносного региона — Бойтерак, Теренгкудук, Биргори, Харой, Каракалпак и Кулбой.

Действующие участники проекта планируют инвестировать $2 миллиарда.