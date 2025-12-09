18:26
USD 87.45
EUR 101.80
RUB 1.14
Экономика

Ташкент и Баку запускают совместную разработку нефтегазового месторождения

«Узбекнефтегаз» и государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR приступили к реализации проекта по разведке и добыче полезных ископаемых в Устюртском регионе Каракалпакстана. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Азербайджана.

Отмечается, что глава ведомства Парвиз Шахбазов в Ташкенте принял участие в церемонии запуска и начала строительства новых энергетических проектов с участием президента РУз Шавката Мирзиеева.

В формате видеоконференции также представлены проекты, которые Узбекистан реализует совместно с партнерами из Турции, ОАЭ, Саудовской Аравии, Китая и Азербайджана в различных регионах страны.

Парвиз Шахбазов назвал стратегически важным проект Транскаспийского энергетического коридора, который впервые соединит энергосистемы Азербайджана, Узбекистана и Казахстана.

В столице РУз состоялось официальное открытие офиса компании Ustyurt Operating Company, созданной для реализации проекта по геологоразведочным работам и добыче углеводородов в Устюртском нефтегазовом регионе.

Открытие офиса фирмы означает переход проекта в активную фазу реализации, говорится в сообщении.

По данным компании «Узбекнефтегаз», деятельность Ustyurt Operating Company направлена на укрепление ресурсной базы, повышение эффективности геологоразведки и обеспечение долгосрочной энергетической устойчивости.

Ранее Министерство энергетики РУз, государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и «Узбекнефтегаз» подписали соглашение о разделе продукции. Документ предусматривает геологоразведочные работы и последующую добычу углеводородов на инвестиционных блоках Устюртского нефтегазоносного региона — Бойтерак, Теренгкудук, Биргори, Харой, Каракалпак и Кулбой.

Действующие участники проекта планируют инвестировать $2 миллиарда.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/353973/
просмотров: 128
Версия для печати
Материалы по теме
Узбекистан и Афганистан возобновили работу КПП «Термез — Хайратон»
Актера Сергея Безрукова обвинили в неуважении к народу и культуре Узбекистана
Минфин США ввел вторичные санкции против компании из Узбекистана
Товарооборот до $2 миллиардов — цель кыргызско-узбекского сотрудничества
Узбекистан одобрил договор о точке стыка границ с Кыргызстаном и Таджикистаном
На таможне у узбекско-казахской границы появятся «зеленый» и «красный» коридоры
Ученые РФ предлагают изучить возможность поворота сибирских рек в Узбекистан
Центральная Азия и Азербайджан: новый этап духовного наследия и просвещения
Важный регион. Бельгия приняла решение открыть посольство в Узбекистане
Президент Садыр Жапаров посетит Узбекистан с рабочим визитом
Популярные новости
Рубль бьет рекорды, тенге заметно дорожает. Курс валют на&nbsp;5&nbsp;декабря Рубль бьет рекорды, тенге заметно дорожает. Курс валют на 5 декабря
Экстремальная жара и&nbsp;засуха будут сдерживать экономическое развитие Кыргызстана Экстремальная жара и засуха будут сдерживать экономическое развитие Кыргызстана
Рубль вновь заметно подорожал, остальные валюты подешевели. Курс на&nbsp;8&nbsp;декабря Рубль вновь заметно подорожал, остальные валюты подешевели. Курс на 8 декабря
Льготы ювелирам, швейникам и&nbsp;при продаже авто: президент подписал указ Льготы ювелирам, швейникам и при продаже авто: президент подписал указ
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo; наградил первых победителей акции &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; «Оптима Банк» наградил первых победителей акции «20 миллионеров»
MEGA подтверждает международный уровень качества по&nbsp;стандарту ISO 9001:2015 MEGA подтверждает международный уровень качества по стандарту ISO 9001:2015
&laquo;Эл&nbsp;айткандай&raquo;: Globus и&nbsp;Jandan выпустили дроп с&nbsp;особым смыслом «Эл айткандай»: Globus и Jandan выпустили дроп с особым смыслом
В&nbsp;России заработала ускоренная разблокировка SIM-карт для роуминга В России заработала ускоренная разблокировка SIM-карт для роуминга
9 декабря, вторник
18:22
Почему родственники ненавидят Камчыбека Ташиева Почему родственники ненавидят Камчыбека Ташиева
18:12
Ташиев жестко предупредил чиновников: Не можете без коррупции, уходите
18:11
Ташкент и Баку запускают совместную разработку нефтегазового месторождения
17:51
Кыргызстан получил исключительные права на бренд «Всемирные игры кочевников»
17:47
Для участников рынка ценных бумаг вводят новые требования к капиталу