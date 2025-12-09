В Кыргызстане реализуют полную цифровизацию аграрного сектора

В Кыргызстане активно реализуется национальный проект «30+20+10», направленный на полную цифровизацию аграрного сектора. По инициативе Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности прежний формат «3+2» был расширен и дополнен блоком переработки.

В рамках проекта создается единый реестр фермеров, включающий паспортные данные, сведения о земельных участках, технике и оборудовании. На сегодняшний день в системе зарегистрировано более 400 тысяч фермеров.