Экономика

В Кыргызстане реализуют полную цифровизацию аграрного сектора

В Кыргызстане активно реализуется национальный проект «30+20+10», направленный на полную цифровизацию аграрного сектора. По инициативе Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности прежний формат «3+2» был расширен и дополнен блоком переработки.
 
В рамках проекта создается единый реестр фермеров, включающий паспортные данные, сведения о земельных участках, технике и оборудовании. На сегодняшний день в системе зарегистрировано более 400 тысяч фермеров.
 
Все ключевые аграрные процедуры — фитосанитарный контроль, карантин растений, сертификация, импорт и экспорт — переведены в электронный формат. Теперь фермеры могут подавать заявки и получать необходимые документы онлайн, что существенно экономит время и снижает расходы.
 
Эффективность проекта уже видна на местах. Так, житель села Жон-Булак Нарынской области Кубатбек Амантуров, занимающийся откормом лошадей, КРС и МРС, отметил, что цифровые инструменты помогают точнее вести учет и оперативно организовывать продажу. Его откормленные бычки недавно были реализованы по 90–95 тысяч сомов, а спрос со стороны местных жителей стабильно высок.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/353920/
просмотров: 139
