Упрощенные критерии отбора проектов из Кыргызстана намерены утвердить в ЕАЭС

Упрощенные критерии отбора проектов из Кыргызстана намерены утвердить в Евразийском экономическом союзе. Вопрос будет обсуждаться на заседании Евразийского межправительственного совета на уровне глав правительств стран ЕАЭС, которое состоится в Шымкенте (Казахстан) 26-27 марта.

Упрощенные критерии отбора проектов из КР в рамках кооперации — один из вопросов, который будут обсуждать на встрече, уточнил начальник управления координации ЕАЭС Элимбек Каныбек уулу.

По его словам, в повестке дня заседания более 15 вопросов, в том числе внесение изменений в положение о кооперации.

«В рамках обновленного положения будут внедрены специальные критерии и упрощенные механизмы отбора проектов для Кыргызстана. Есть объективные причины, по которым экономика республики не может находиться на равных с экономиками таких государств, как Россия или Казахстан. Но есть общая цель — выстроить цепочку. Поэтому специальные критерии для нашей страны — необходимость, и есть понимание в других государствах ЕАЭС», — сказал Элимбек Каныбек уулу.