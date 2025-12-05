23:25
Экономика

Проектная деятельность Тюркского инвестфонда начнется в 2026 году

В Бишкеке прошло второе заседание совета управляющих Тюркского инвестиционного фонда. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

По ее данным, на встрече принято решение о том, что проектная деятельность фонда официально начнется в первом квартале 2026 года. Это станет важным этапом в реализации стратегических инициатив и практическом запуске работы организации.

Штаб-квартира фонда будет располагаться в Стамбуле (Турция). Его участниками стали Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Турция, Узбекистан. Наблюдатели — Венгрия и Туркменистан. Уставной капитал фонда первоначально — $500 миллионов с возможным увеличением до $1,5 миллиарда.

Цели фонда:

  • содействие устойчивому развитию тюркских государств;
  • финансирование инфраструктурных, промышленных и инновационных проектов;
  • поддержка малого и среднего бизнеса;
  • укрепление региональной экономической интеграции.

Механизмы работы:

  • предоставление льготных кредитов;
  • совместное финансирование проектов с международными финансовыми институтами;
  • привлечение частных инвестиций в стратегические сектора экономики.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/353640/
