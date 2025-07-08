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Экономика

Уставной капитал. Кабмин выделил 1 миллиард сомов Инвестиционному фонду

Кабинет министров выделил 1 миллиард сомов ОАО «Национальный инвестиционный фонд Кыргызской Республики». Соответствующее распоряжение подписал Адылбек Касымалиев.

Уточняется, что средства переданы для увеличения уставного капитала фонда.

Согласно документу, Министерство финансов должно согласовать финансирование с профильным комитетом Жогорку Кенеша и учесть изменения в проекте бюджета страны.

Чистая прибыль фонда до 2028 года в полном объеме будет направлена на капитализацию через дивиденды.

Инвестиционный фонд проведет частное размещение дополнительной эмиссии акций на сумму 1 миллиард сомов, которые будут закреплены за государством.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/335484/
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