20:53
USD 87.45
EUR 104.78
RUB 1.15
Власть

Адылбек Касымалиев ознакомился с деятельностью Национального инвестфонда

Фото кабмина

Адылбек Касымалиев ознакомился с деятельностью Национального инвестиционного фонда Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, председатель кабинета министров встретился с коллективом фонда и подчеркнул важность эффективной и слаженной работы организации.

«Фонд должен и в дальнейшем демонстрировать высокие результаты в сфере привлечения инвестиций и реализации стратегически значимых экономических проектов, направленных на устойчивое развитие экономики страны. Главе кабмина показали крупные инвестиционные проекты в сферах гидроэнергетики, сельского хозяйства и промышленности. Отдельное внимание уделено инициативам, направленным на реализацию и поддержку проектов малого и среднего бизнеса, которые играют ключевую роль в создании рабочих мест, развитии регионов и формировании конкурентоспособной экономики», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/359662/
просмотров: 239
Версия для печати
Материалы по теме
Тюркский инвестиционный фонд планирует увеличить капитал
Проектная деятельность Тюркского инвестфонда начнется в 2026 году
Уставной капитал. Кабмин выделил 1 миллиард сомов Инвестиционному фонду
В Кыргызстане заработал Национальный инвестиционный фонд
Ирано-Кыргызский инвестиционный офис откроется в Бишкеке: основные приоритеты
Подписан Закон «О Национальном инвестиционном фонде Кыргызской Республики»
Национальный инвестиционный фонд создали в Кыргызстане
Инвестфонд с капиталом $19,5 миллиона откроет Великобритания в Кыргызстане
Договор о создании Тюркского инвестиционного фонда ратифицировал Жогорку Кенеш
В Стамбуле рассматривают механизмы инвестиционного фонда тюркских государств
Популярные новости
Новые пособия: депутаты предлагают оказывать помощь всем детям до&nbsp;12&nbsp;лет Новые пособия: депутаты предлагают оказывать помощь всем детям до 12 лет
В&nbsp;Жогорку Кенеш внесли поправки: оформить паспорт ребенку станет проще В Жогорку Кенеш внесли поправки: оформить паспорт ребенку станет проще
Еще один представитель Кыргызстана будет работать в&nbsp;руководстве ЕЭК Еще один представитель Кыргызстана будет работать в руководстве ЕЭК
Члены кабмина во&nbsp;главе с&nbsp;Адылбеком Касымалиевым совершили поход в&nbsp;&laquo;Ала-Арчу&raquo; Члены кабмина во главе с Адылбеком Касымалиевым совершили поход в «Ала-Арчу»
Бизнес
MegaTV: телевидение и&nbsp;онлайн-кинотеатры всегда под рукой MegaTV: телевидение и онлайн-кинотеатры всегда под рукой
Как получать переводы из&nbsp;России без комиссии и&nbsp;по&nbsp;выгодному курсу Как получать переводы из России без комиссии и по выгодному курсу
KICB признан лучшим инвестором сектора государственных ценных бумаг KICB признан лучшим инвестором сектора государственных ценных бумаг
Как КАСКО помогает защитить автомобиль и&nbsp;финансы водителя в&nbsp;Кыргызстане Как КАСКО помогает защитить автомобиль и финансы водителя в Кыргызстане
28 января, среда
20:44
В Бишкеке возле дома установили ограждение. Законно ли это В Бишкеке возле дома установили ограждение. Законно ли...
20:21
Останки неизвестного прежде науке титанозавра нашли в Аргентине
20:08
В Кыргызстане продлили мораторий на налоговые проверки. Президент подписал указ
20:00
Адылбек Касымалиев ознакомился с деятельностью Национального инвестфонда
19:46
Общественный транспорт Бишкека нарушает ПДД