Адылбек Касымалиев ознакомился с деятельностью Национального инвестфонда

Адылбек Касымалиев ознакомился с деятельностью Национального инвестиционного фонда Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, председатель кабинета министров встретился с коллективом фонда и подчеркнул важность эффективной и слаженной работы организации.

«Фонд должен и в дальнейшем демонстрировать высокие результаты в сфере привлечения инвестиций и реализации стратегически значимых экономических проектов, направленных на устойчивое развитие экономики страны. Главе кабмина показали крупные инвестиционные проекты в сферах гидроэнергетики, сельского хозяйства и промышленности. Отдельное внимание уделено инициативам, направленным на реализацию и поддержку проектов малого и среднего бизнеса, которые играют ключевую роль в создании рабочих мест, развитии регионов и формировании конкурентоспособной экономики», — говорится в сообщении.