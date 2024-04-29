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Экономика

Инвестфонд с капиталом $19,5 миллиона откроет Великобритания в Кыргызстане

Великобритания откроет в Кыргызстане инвестиционный фонд с капиталом $19,5 миллиона. Об этом на встрече с журналистами рассказал посол Великобритании в КР Николас Боулер.

Он пригласил журналистов на встречу, чтобы прокомментировать недавний визит в республику министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона.

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Дэвид Кэмерон в ходе визита обещал увеличить финансирование на образование, поддержку бизнесу и инвестиции.

Посол пояснил, что Великобритания увеличит квоты для кыргызстанцев на обучение в своих вузах и предоставит учебники по английскому языку для школ страны.

По его словам, кроме образования инвестиционного фонда, будет оказана помощь в целях улучшения условий для британских инвесторов. Задачей инвестиционного фонда станет поддержка малого и среднего бизнеса, женского предпринимательства.

Николас Боулер рассказал, что достигнута договоренность с кабмином о строительстве британской компанией завода по производству строительного полотна в Оше.

Британия заинтересована в добыче минеральных ископаемых. Скоро британские геологи начнут здесь работу по цифровизации данных геологодобычи.

Николас Боулер
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/292875/
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