В Кыргызстане объем финансирования пенсий составил 96,1 миллиарда сомов

По предварительным данным, в период с января по ноябрь текущего года объем финансирования пенсий в Кыргызстане составил 96,1 миллиарда сомов. Это на 13,8 миллиарда больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Общая сумма выплат увеличилась значительно — на пенсии направлено 82,2 миллиарда сомов.

Наибольший объем средств направлен в Бишкек — 17,9 миллиарда сомов. Это на 3,7 миллиарда больше прошлогоднего уровня. Ошская область получила 16,7 миллиарда сомов (+2 миллиарда), Джалал-Абадская область — 16,5 миллиарда сомов (+2,4 миллиарда).

В Чуйской области на пенсии выделено 12,7 миллиарда сомов, Иссык-Кульской — 8,6 миллиарда сомов, Баткенской — 8,2 миллиарда сомов, Нарынской — 7,2 миллиарда сомов, Таласской — 3,9 миллиарда сомов, город Ош получил 4, 4 миллиарда сомов.