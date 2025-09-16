С 1 октября 2025 года будут повышены пенсии. Об этом на аппаратном совещании в правительстве сегодня сообщил глава кабмина Адылбек Касымалиев.

Он отметил положительный эффект программы «Социальный контракт», в рамках которой сумма была увеличена со 100 тысяч сомов до 150 тысяч сомов в текущем году.

«В сфере поддержки бизнеса реализуются многочисленные меры. В рамках индустриализации в текущем году по стране открыто 67 предприятий, которые создали 6 тысяч рабочих мест. По данным Национального статистического комитета, в первом полугодии текущего года создано свыше 159 тысяч новых рабочих мест, что в 2,9 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказал он.

По его словам, кабмин прилагает все усилия для повышения уровня жизни населения. В 2024 году уровень бедности в нашей стране снизился до 25,7 процента, что на 4,1 процентных пункта меньше по сравнению с 2023-м. Это позитивная динамика.

Ключевым фактором снижения бедности стало увеличение доходов населения. В 2024 году денежные доходы на душу населения выросли на 16,5 процента. Среднемесячная заработная плата по итогам 7 месяцев текущего года составила 42 тысячи 522 сома, увеличившись на 20,4 процента.

Ранее кабинет министров утвердил индексацию государственных пенсий с 1 октября 2025 года. Согласно постановлению, пенсии, размер которых не превышает 50 тысяч сомов, будут проиндексированы коэффициентом 1,10. Новые пенсии, назначаемые после 1 октября, не будут ниже 7 тысяч 100 сомов, учитывая выплаты базовой части пенсии.