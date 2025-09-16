14:25
USD 87.45
EUR 102.64
RUB 1.04
Власть

В Кыргызстане с 1 октября 2025 года повышают пенсии — глава кабмина

С 1 октября 2025 года будут повышены пенсии. Об этом на аппаратном совещании в правительстве сегодня сообщил глава кабмина Адылбек Касымалиев.

Он отметил положительный эффект программы «Социальный контракт», в рамках которой сумма была увеличена со 100 тысяч сомов до 150 тысяч сомов в текущем году.

«В сфере поддержки бизнеса реализуются многочисленные меры. В рамках индустриализации в текущем году по стране открыто 67 предприятий, которые создали 6 тысяч рабочих мест. По данным Национального статистического комитета, в первом полугодии текущего года создано свыше 159 тысяч новых рабочих мест, что в 2,9 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказал он.

По его словам, кабмин прилагает все усилия для повышения уровня жизни населения. В 2024 году уровень бедности в нашей стране снизился до 25,7 процента, что на 4,1 процентных пункта меньше по сравнению с 2023-м. Это позитивная динамика.

Ключевым фактором снижения бедности стало увеличение доходов населения. В 2024 году денежные доходы на душу населения выросли на 16,5 процента. Среднемесячная заработная плата по итогам 7 месяцев текущего года составила 42 тысячи 522 сома, увеличившись на 20,4 процента.

Ранее кабинет министров утвердил индексацию государственных пенсий с 1 октября 2025 года. Согласно постановлению, пенсии, размер которых не превышает 50 тысяч сомов, будут проиндексированы коэффициентом 1,10. Новые пенсии, назначаемые после 1 октября, не будут ниже 7 тысяч 100 сомов, учитывая выплаты базовой части пенсии.
Ссылка: https://24.kg/vlast/343716/
просмотров: 233
Версия для печати
Популярные новости
Камчыбек Ташиев: В&nbsp;следующем году мы&nbsp;будем работать над развитием &laquo;Кара-Коя&raquo; Камчыбек Ташиев: В следующем году мы будем работать над развитием «Кара-Коя»
На&nbsp;Камчыбека Ташиева покушались не&nbsp;раз: от&nbsp;налета с&nbsp;оружием до&nbsp;угроз от&nbsp;бандитов На Камчыбека Ташиева покушались не раз: от налета с оружием до угроз от бандитов
Сбор подписей за&nbsp;самороспуск Жогорку Кенеша начали депутаты Сбор подписей за самороспуск Жогорку Кенеша начали депутаты
8&nbsp;тысяч пакистанцев не&nbsp;получали гражданство КР. Депутат извинился за&nbsp;свои слова 8 тысяч пакистанцев не получали гражданство КР. Депутат извинился за свои слова
Бизнес
MEGA открыла новый центр продаж и&nbsp;обслуживания в&nbsp;Ошской области MEGA открыла новый центр продаж и обслуживания в Ошской области
Смартфоны HONOR с&nbsp;подарками в&nbsp;O!Store: рюкзак, термос и&nbsp;не&nbsp;только Смартфоны HONOR с подарками в O!Store: рюкзак, термос и не только
Выгодная акция от&nbsp;MegaPay для предпринимателей южного региона Выгодная акция от MegaPay для предпринимателей южного региона
Аламединский филиал &laquo;Айыл Банка&raquo; переехал в&nbsp;новый офис Аламединский филиал «Айыл Банка» переехал в новый офис
16 сентября, вторник
14:20
MEGA открыла новый центр продаж и обслуживания в Ошской области MEGA открыла новый центр продаж и обслуживания в Ошской...
14:16
Новый мировой рекорд в прыжках с шестом установлен на чемпионате мира: 6,30
14:09
В Кыргызстане с 1 октября 2025 года повышают пенсии — глава кабмина
14:07
Кадастровый монстр. Депутаты отклонили спорный законопроект
14:00
Продукты продолжают дорожать. На что в Кыргызстане заметнее всего выросли цены