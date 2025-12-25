19:12
USD 87.45
EUR 103.06
RUB 1.11
Общество

Полноценная солидарно-накопительная система: Соцфонд о втором этапе реформ

Социальный фонд планирует второй этап реформ в пенсионной системе. Об этом сообщил председатель Соцфонда Бактияр Алиев на заседании Жогорку Кенеша 25 декабря.

Он напомнил, что на первом этапе было внесено очень много изменений в законы, благодаря чему были подняты пенсии.

«На сегодня у нас солидарно-накопительная система, но солидарная часть работает, а накопительная — нет, она составляет всего 2 процента. Нам нужно перейти на полноценную солидарно-накопительную систему. Это дорожная карта до 2050 года. Начнем с молодежи, чтобы по истечении 20 лет у них была возможность выйти на пенсии с полноценной солидарно-накопительной системы. Сейчас у нас нет накоплений, мы все, что зарабатываем, отдаем на пенсии», — сказал Бактияр Алиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/356097/
просмотров: 311
Версия для печати
Материалы по теме
КР близится к статусу старой страны, в 2030-м будет более миллиона пенсионеров
С 2021 года бюджет на пенсии увеличился на 64 миллиарда сомов
На повышение пенсий в 2026 году предусмотрено более 1 миллиарда сомов
Соцфонд прогнозирует ощутимое повышение пенсий в 2026 году
В Кыргызстане средняя пенсия составляет 11 тысяч 300 сомов
В Кыргызстане объем финансирования пенсий составил 96,1 миллиарда сомов
За 10 месяцев пенсия назначена 50 тысячам 495 гражданам Кыргызстана
За 10 месяцев более 226 тысяч человек получили средства пенсионных накоплений
Эрмек Казаков стал заместителем главы Социального фонда Кыргызстана
Пожилых все больше. Как в Кыргызстане обеспечат устойчивость пенсионной системы
Популярные новости
Мэр Бишкека потребовал вернуть фонтан, который уже разрушили до&nbsp;основания Мэр Бишкека потребовал вернуть фонтан, который уже разрушили до основания
Первый рейс кыргызских паломников в&nbsp;хадж состоится 11&nbsp;мая 2026 года Первый рейс кыргызских паломников в хадж состоится 11 мая 2026 года
В&nbsp;Кемине заработала первая в&nbsp;истории Кыргызстана солнечная электростанция В Кемине заработала первая в истории Кыргызстана солнечная электростанция
В&nbsp;Бишкеке дан старт строительству восточной объездной дороги с&nbsp;эстакадным мостом В Бишкеке дан старт строительству восточной объездной дороги с эстакадным мостом
Бизнес
Праздник продолжается: &laquo;Марафон призов&raquo; продлен до&nbsp;конца января! Праздник продолжается: «Марафон призов» продлен до конца января!
Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в&nbsp;Бишкеке Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в Бишкеке
Резидент фонда Central Asia Capital стал первой зеленой компанией Кыргызстана Резидент фонда Central Asia Capital стал первой зеленой компанией Кыргызстана
Новогодний бонус от&nbsp;MegaPay: до&nbsp;26&nbsp;процентов кешбэка за&nbsp;подарки и&nbsp;впечатления Новогодний бонус от MegaPay: до 26 процентов кешбэка за подарки и впечатления
25 декабря, четверг
19:05
Названа сумма штрафов, наложенных в строительной сфере в 2025 году Названа сумма штрафов, наложенных в строительной сфере...
18:53
В Кыргызстане насчитали около 40 тысяч официально зарегистрированных безработных
18:36
Кабмин продлил новогодние каникулы в Кыргызстане до 12 января 2026 года
18:35
Больницы в центре Бишкека сохранят. Разработчики генплана успокоили горожан
18:25
Праздник продолжается: «Марафон призов» продлен до конца января!