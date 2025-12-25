Полноценная солидарно-накопительная система: Соцфонд о втором этапе реформ

Социальный фонд планирует второй этап реформ в пенсионной системе. Об этом сообщил председатель Соцфонда Бактияр Алиев на заседании Жогорку Кенеша 25 декабря.

Он напомнил, что на первом этапе было внесено очень много изменений в законы, благодаря чему были подняты пенсии.

«На сегодня у нас солидарно-накопительная система, но солидарная часть работает, а накопительная — нет, она составляет всего 2 процента. Нам нужно перейти на полноценную солидарно-накопительную систему. Это дорожная карта до 2050 года. Начнем с молодежи, чтобы по истечении 20 лет у них была возможность выйти на пенсии с полноценной солидарно-накопительной системы. Сейчас у нас нет накоплений, мы все, что зарабатываем, отдаем на пенсии», — сказал Бактияр Алиев.