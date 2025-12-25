С 2021 года бюджет на пенсии увеличился на 64 миллиарда сомов

За последние 4 года в Кыргызстане очень хорошо подняли пенсии, заявил председатель Социального фонда Бактияр Алиев на заседании Жогорку Кенеша 25 декабря.

По его данным, пенсии подняли:

в 2022 году — на 33 процента;

в 2023 году — на 38 процентов;

в 2024 году — на 18 процентов;

в 2025 году — на 12 процентов.

Он добавил, что в 2021 году бюджет Социального фонда на пенсии составлял всего 52 миллиарда сомов, а сейчас — на 64 миллиарда сомов больше.

Так он ответил на вопросы депутатов о том, почему в 2026 году Соцфонд планирует повышать пенсии всего на 7 процентов, а не на 10 или 15.

Ранее Бактияр Алиев сообщил, что в 2026 году планируется повышение пенсий на 7 процентов, на эти цели предусмотрен 1 миллиард 200 миллионов сомов.