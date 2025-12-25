На повышение пенсий в 2026 году предусмотрено более 1 миллиарда сомов

В Кыргызстане в 2026 году планируется повышение пенсий на 7 процентов. Об этом сообщил председатель Социального фонда Бактияр Алиев.

По его словам, на эти цели предусмотрен 1 миллиард 200 миллионов сомов в бюджете Соцфонда на 2026 год.

«Мы запланировали повышение на 7 процентов. В следующем году мы посмотрим на доходы от страховых взносов. Если в первом полугодии они вырастут, то постараемся поднять пенсии еще больше», — сказал глава Соцфонда.

Бактияр Алиев представил депутатам законопроект «О бюджете Социального фонда Кыргызской Республики на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов».

По его данным, доходы бюджета Соцфонда на следующий год составят 137 миллиардов 691 миллион 504 тысячи 700 сомов:

поступление страховых взносов запланировано в сумме 88 миллиардов 100 миллионов сомов;

поступления ассигнований из республиканского бюджета — 46 миллиардов 670 миллионов 347 тысяч 300 сомов;

прочие доходы — 2 миллиарда 921 миллион 157 тысяч 500 сомов.

Расходы Социального фонда на 2026 год планируются в сумме 137 миллиардов 303 миллиона 365,2 тысячи сомов.