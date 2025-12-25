КР близится к статусу старой страны, в 2030-м будет более миллиона пенсионеров

На данный момент в Кыргызстане насчитывается 815 тысяч пенсионеров. Об этом сообщил председатель Социального фонда Бактияр Алиев на заседании Жогорку Кенеша 25 декабря.

По его словам, к 2030 году в стране уже будет насчитываться более 1 миллиона пенсионеров.

«Если от 4 до 7 процентов населения составляют пожилые, страна считается стареющей. Свыше 7 процентов — старой. У нас сейчас пожилое население в пределах 6 процентов, в течение 10 лет мы уже перейдем этот порог», — сказал Бактияр Алиев.

По его словам, для обеспечения граждан пенсией на одного пенсионера должно быть три работающих человека. В Кыргызстане же на данный момент этот показатель составляет всего 0,9.

«Но в нашей стране большой процент граждан находится «в тени» и не платит страховые взносы. По данным Нацстаткома, это около 1 миллиона. В прошлом году снизили тарифы до 12 процентов, по данным ГНС, после этого 58 тысяч человек вышли «из тени»», — рассказал глава Соцфонда.